Российский рынок акций начал неделю с незначительного роста. Весь подъем пришелся на первый час торгов, после чего мы ожидаемо наблюдали за переходом в фазу боковой консолидации. Вероятно, подобная динамика сохранится и в ближайшей перспективе.

При этом стоит отметить, что отечественные индексы выглядят лучше коллег по развивающимся рынкам, которые накануне преимущественно снизились. Также слабая динамика в понедельник наблюдалась на европейских и американских площадках. В частности, американский индекс S&P 500 возобновил снижение после реализованного на прошлой неделе отскока. Первым ориентиром в рамках новой волны падения может стать отметка 2800 п. Ближайшее сопротивление по индексу – 2950-2955 п.

Вместе с тем вновь вернулся спрос на американские гособлигации, доходность по которым резко пошла вниз. Возросший протекционизм ударил по доходам ведущих американских корпораций. Компании индекса S&P 500 генерируют около 40% на «зарубежных» рынках. Помимо этого, на Китай завязаны производственные цепочки многих технологичных корпораций. Как результат, в Америку пришла рецессия корпоративных прибылей – согласно оценкам исследовательской организации FactSet, сводный показатель прибыли на акцию S&P 500 во II квартале 2019 г. опустился на 0,7% (г/г).

На финансовом рынке Аргентины вчера наблюдалась настоящая паника. Из-за неожиданно слабых результатов действующего президента страны на праймериз (предварительные выборы), предшествующих октябрьским выборам главы государства, аргентинский песо обновил исторический минимум к доллару США, теряя в моменте более 25%. Фондовый индекс страны обвалился на 38%. Согласно данным Всемирного банка, Аргентина занимает 21 место в мире по объему ВВП. Инвесторы опасаются, что ставший фаворитом в президентской гонке оппозиционер Альберто Фернандес отойдет от рыночной политики Макри и вернется к жесткому контролю над валютным рынком и движением капитала.

Сегодня утром продолжилось восходящее движение в золоте. Стоимость фьючерсов поднялась на новые максимумы с 2013 г. – торги проходят около уровня $1515. Рост драгметалла является отражением неопределенности участников рынка по поводу серьезных противоречий между США и КНР в рамках торговых переговоров. В скорое заключение торговой сделки большинство уже не верит, что в итоге продолжит негативно сказываться на объемах глобальной торговли, а также темпах мирового экономического роста. В таких условиях золото традиционно выступает временной тихой гаванью, в которой можно переждать рыночную турбулентность.

С технической точки зрения на графике золота сейчас нет каких-то существенных уровней сопротивления вплоть до $1560-1580. При таком раскладе акции Полюса и Полиметалла несмотря на существенную перекупленность могут подняться еще выше.

По индексу МосБиржи преимущественно нейтральные краткосрочные ожидания. В ближайшие дни можем увидеть консолидацию в коридоре 2660-2720 п. Сегодняшнее открытие торгов ожидается без существенных отклонений от вчерашних уровней закрытия.

Что касается российского рубля, то пара USD/RUB накануне вновь пыталась продолжить импульсное движение наверх, однако рост опять был остановлен около важной области сопротивления 65,5-65,6. Эти рубежи сдерживают курс от еще одного импульса в сторону 66,5-66,6.

В среду финансовые результаты за II квартал 2019 г. представит Интер РАО. Ожидаем сильный отчет, так что допускаем опережающую динамику бумаги относительно индекса МосБиржи. В понедельник акции Интер РАО уже выглядели лучше рынка.

В ближайшие дни может заметно подрасти волатильность в акциях Лукойла, по которым завершился период предъявления бумаг к выкупу. Наверняка будет всплеск колебаний и на следующей неделе, когда станет известен коэффициент выкупа бумаг в рамках оферты. Не исключаем потенциальный спуск к 5000 руб. или чуть ниже, несмотря на положительный долгосрочный взгляд на бумаги.

Лучше рынка могут выглядеть акции ОГК-2 после публикации вчерашнего отчета по МСФО за II квартал 2019 г. Между тем акции Аэрофлота, выросшие вчера на 1,5%, все еще сохраняют потенциал для роста. В частности, технические цели роста находятся около 116,5-119 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник еще немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимаются на 0,16%, нефть Brent в минусе на 0,22%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия понедельника.