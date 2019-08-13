В понедельник высоколиквидные бумаги закрылись в среднем в плюсе. Так, Транснефть (TRNFP) и Аэрофлот (AFLT) подорожали на 1.6%, Норникель (GMKN) – на 1.5%, Сбербанк (SBER),НЛМК (NLMK) и Газпром нефть (SIBN) – на 0.7%, Лукойл (LKOH) – на 0.6%. Сообщения о победе оппозиционного кандидата на предварительных президентских выборах в Аргентине, хотя и оказали некоторое давление на склонность инвесторов к принятию риска, не успели вызвать заметных продаж, поскольку аргентинский фондовый рынок открылся лишь в 17:00 мск.

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Электроцинка (ELTZ) подорожали на 6.2%, Южуралникеля (UNKL) – на 5.6%, Костромской сбытовой компании (KTSB) – на 5.2%.

Фондовые индексы США закрылись преимущественно в минусе, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором минусе, по азиатским наблюдается снижение.

Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС – развивающиеся рынки в целом оказались под давлением из-за усиления рисков дефолта по суверенному долгу Аргентины после неблагоприятных для рынка итогов предварительных выборов президента страны. По данным Bloomberg, котировки CDS указывают на оценку вероятности дефолта Аргентины в течение ближайших пяти лет в 75% (в прошедшую пятницу эта оценка составляла менее 50%). Фондовый индекс биржи Буэнос-Айреса MERVAL в понедельник рухнул на 38% (на 48% в долларовом выражении), что повлекло рост волатильности на рынках в целом. На валютном рынке в течение дня не исключена возможность «тестирования» отметки 65.5 по паре доллар-рубль из-за усиления спроса на «защитные» валюты на фоне событий в Аргентине.