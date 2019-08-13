По итогам торгов 12 августа индекс МосБиржи вырос на 0,38% до 2689,93 п., а РТС укрепился на 0,36% до 1294,12 п. Понедельник должен был стать позитивным днём для отечественного рынка. Агентство Fitch Ratings повысило рейтинг РФ до «BBB» со стабильным прогнозом. Это, конечно, не «AAA», но для России со всеми отягощающими внешними факторами это отличный результат. Однако внешний фон остаётся крайне негативным из-за затяжного и беспросветного характера торговой войны США и Китая. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала уже до 1,65%. В Швейцарии и Дании банки выдают кредиты под отрицательный процент. Впрочем, это не должно удивлять, так как правительство Германии может занимать под отрицательные 0,59% на десять лет. Корпоративных новостей в этот день было немного. «ОГК-2» (+1,19%) отчиталась о росте прибыли по МСФО в I полугодии на 47% до 9,649 млрд рублей. По данным «Ромир», средний чек россиян в продовольственных магазинах уменьшился в июле на 1,8% до 546 рублей, что является минимальным значением с августа прошлого года. Однако бумаги X5 Retail Group (+1,63%) и «Магнит» (+0,39%) проигнорировали этот факт. В лидерах вновь были бумаги компаний, связанных с добычей драгоценных металлов: Polymetal (+2,12%) и «Полюс» (+1,14%). Акции «Аэрофлота» (+1,56%) продолжают расти, реагируя на падение котировок нефти, что положительно скажется на топливных расходах авиаперевозчика. Самыми слабыми оказались бумаги «Россетей» (-2,96%), привилегированные акции «Ленэнерго» (-1,93%) и «ТМК» (-1,76%). Активность заметно снизилась по сравнению с прошлой неделей, к финишу дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 28,453 млрд рублей.

Ситуация в рубле была менее позитивной, так как на глобальном рынке давление испытывали все валюты развивающихся стран. Впрочем, ослаблением движение в рубле можно назвать лишь условно. Он всё ещё сохраняет прирост относительно доллара с начала года. В прессе активно обсуждается тот факт, что международные резервы РФ могут превысить резервы Саудовской Аравии и стать четвертыми в мире. Кроме того, у рубля сохраняется реальная положительная доходность. В ЦБ РФ отмечают, что потребительская инфляция замедлилась в июле до 4,6%, а базовая до 4,5%. В целом у ЦБ могут быть основания для дальнейшего снижения ставки. Однако в условиях повышенной тревожности на глобальном рынке регулятор будет проявлять осторожность, чтобы не подорвать интерес к российскому долговому рынку. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,19% до 65,405, а евро на 0,34% до 73,35.

Рынок в США нашёл для себя новую страшилку. В Гонконге продолжается уличная активность, спровоцированная законопроектом об экстрадиции, который позволял судить преступников по законам континентального Китая. Сама причина уже забывается, а на первый план выходят протесты по поводу слишком жёстких действий по подавлению протестов. В любом случае, американский инвестор обеспокоен, что события в Гонконге ещё больше осложнят отношения США и Китая, переведя их дополнительно в плоскость политического противостояния. Естественно, что риски торговой войны никуда не делись. В Goldman Sachs ожидают, что она вычтет из ВВП США до 0,6% роста. Как минимум, после 90% отчётов можно говорить о том, что прибыль американских корпораций сокращается уже второй квартал подряд. Дополнительным поводом для беспокойства оказалась ситуация в Аргентине, где на предварительных выборах победу одержал популистский кандидат Альберто Фернандес. На рынке вновь вспомнили о возможном повышении валютного контроля, а также о высокой вероятности очередного дефолта по долгам Аргентины, если в итоге победит оппозиционный кандидат, а не нынешний глава страны. Аргентинский песо отреагировал на событие обвалом на 25-30% против доллара США. И немного о корпоративных событиях. Агентство Fitch Ratings поставило на пересмотр рейтинг Kraft Heinz Co. (-0,79%) с возможностью его снижения до мусорного уровня. По итогам торгов Dow Jones упал на 1,48% до 25897,71 п., а S&P 500 снизился на 1,22% до 2883,09 п.

Народный Банк Китая установил ориентировочный курс юаня на уровне 7,0326 за доллар, что ниже уровня понедельника. В Гонконге открыли аэропорт, работа которого была заблокирована протестующими накануне. Однако на рынке обеспокоены, что протесты вновь возобновятся, а их характер спровоцирует полицию на новое насилие. В Сингапуре снизили прогноз роста ВВП в текущем году с 1,5%-2,5% до 0,0%-1,0%.

Нефть немного дешевела на азиатских торгах, а вот золото, напротив, штурмовало шестилетний максимум. На рынке обеспокоены, что спад в мировой экономике приведёт к слабому росту потребления нефти или даже к падению спроса.

Индекс доллара подрастал на 0,2% до 97,58 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США незначительно снизилась до 1,645%.

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:

— в 11:30 мск – безработица в Великобритании (ожидается 3,8%);

— в 12:00 мск – индексы текущих условий и экономических настроений ZEW Германии;

— в 14:00 мск – ежемесячный отчёт OPEC;

— в 15:30 мск – потребительская инфляция в США (ожидается ускорение индекса CPI до 1,7% с 1,6% в июне);

— в 23:30 мск – отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки продолжают снижаться, нефть остаётся под давлением. Аргентинский валютный кризис может отозваться эхом на других развивающихся рынках и немного отразиться на рубле. С другой стороны, фундаментальные показатели рубля гораздо сильнее, чем у многих валют развитых стран. В начале дня ждём небольшой просадки по индексам и незначительного ослабления рубля.