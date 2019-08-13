Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2685-2695 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2680, 2670 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2700, 2710 п. После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит свою вчерашнюю консолидацию. Умеренно негативный внешний фон пока не настолько плох, чтобы стимулировать активные распродажи в российских акциях. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Косвенное влияние на российский рынок акций может оказать публикация июльского значения индекса потребительских цен в США (15.30 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.38%) и РТС (+0.36%) завершили торги с умеренным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. После позитивного открытия они провели весь торговый день в состоянии консолидации в границах сравнительно узких диапазонов. В целом локальный рынок акций выглядел сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на состояние внешнего фона. В пользу российских биржевых быков сыграла пятничная вечерняя новость. В конце прошлой недели рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента РФ в национальной и иностранной валютах до «ВВВ» с «BBB-».

Среди значимых внешних событий минувшего дня стоит отметить очередное сообщение о том, что КНДР испытала баллистические ракеты. Кроме того, из Ирана поступило новое заявление о том, что эта страна готова к захвату любых судов вблизи своего побережья. В последние недели подобные новости выходят регулярно. Поэтому фондовые и сырьевые рынки практически перестали на них реагировать. Например, фьючерсы на нефть в течение последних суток удерживались в границах сравнительно узкого для них коридора $58-$59 за баррель.

Добавим, что по итогам вчерашних торгов среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС не изменилась. Она остается нейтральной. Указанные индексы сохраняют свою опасную близость от недельных и двухмесячных минимумов.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние контанго величиной в 3.1 п. или около 0.25% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сдержанного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметно лучше рынка торговались акции ряда добывающих и экспортирующих предприятий, не относящихся к нефтегазовому сектору: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.51%), Polymetal (POLY RM, +2.12%), Распадская (RASP RM, +1.68%), Мечел-ао (MTLR RM, +1.21%), Мечел-ап (MTLRP RM, +1.21%), Полюс (PLZL RM, +1.14%). Эта тенденция была связана с сочетанием ослабившегося курса рубля и относительно низкой стоимости фьючерсов на нефть. Добавим, что акции золотодобывающих компаний Полюс и Polymetal продолжают пользоваться повышенным спросом в результате достаточно сильного среднесрочного роста стоимости фьючерсов на желтый металл.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, +1.56%) продолжили свое коррекционное повышение, пришедшее на смену их неспешному месячному сползанию вниз. Вчера интерес к этим бумагам подхлестнуло сообщение Росавиации о том, что входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Победа» увеличила перевозку пассажиров в июле текущего года на 51.4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» также улучшили указанный показатель на 2.0% и 1.2% соответственно.

Взаимосвязанные бумаги RUSAL plc (RUAL RM, —1.47%) и ENPL-гдр (ENPL RM, —0.83%) находились под давлением после недавней публикации в целом слабой отчетности алюминиевой компании за 1 полугодие и за 2 квартал по МСФО. Ее полугодовая чистая прибыль сократилась на 41.4%, а скорректированная чистая прибыль за тот же период оказалась отрицательной. Кроме того, «РусАл» опасается сохранения слабого мирового спроса на алюминий во второй половине года.

Заметно слабее рынка закрылись бумаги Новатэк (NVTK RM, —1.21%), Россети-ао (RSTI RM, —2.96%), Россети-ап (RSTIP RM, —2.39%), ФСК ЕЭС (FEES RM, —1.23%), Мосэнерго (MSNG RM, —1.57%), ТМК (TRMK RM, —1.76%), Ленэнерго-ап (LSNGP RM, —1.93%). Как мы видим, распродажам в основном подверглись представители электроэнергетического сектора. К слову, полугодовая прибыль компании Мосэнерго по МСФО сократилась на 16.4%, до уровня в 12730 млн руб. Выручка по итогам 1 полугодия также сократилась на 3.5%, до уровня в 103855 млн руб.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости около 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.8%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.7%. Японский Nikkei225 просел на 1.2%.

С учетом слабого закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. И все же умеренное вечернее повышение фьючерсов на российские фондовые индексы позволяет надеться на то, что рынок акций откроется нейтрально.