Рынок акций РФ и рубль в начале торгов останутся под давлением возросших геополитических рисков. Неожиданные итоги праймериз в Аргентине принесли рост волатильности на торговые площадки самой страны и другие развивающиеся рынки.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается незначительное отклонение индекса Мосбиржи — в пределах 0,1-0,3%, в районе 2685-2695 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2680, 2670 пунктов, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2700 и 2710 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Развивающиеся рынки в целом оказались под давлением из-за усиления рисков дефолта по суверенному долгу Аргентины после неблагоприятных для рынка итогов предварительных выборов президента страны, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма". Фондовый индекс биржи Буэнос-Айреса MERVAL в понедельник рухнул на 38% (на 48% в долларовом выражении), что повлекло рост волатильности на рынках в целом, отметил он.

Во время праймериз 11 августа аргентинцы выбирали кандидатов, которые представят ту или иную партию на выборах президента, но по сути это был срез общественного мнения, позволяющий понять, кто из претендентов может победить в октябре.

"На российском валютном рынке в течение дня не исключена возможность тестирования курсом доллара отметки 65,5 рубля из-за усиления спроса на защитные валюты на фоне событий в Аргентине", — оценил Старцев.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 1,2-1,5% на фоне беспокойства инвесторов по поводу торговых отношений с Китаем и беспорядков в Гонконге.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижались на 0,1-0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно понижались — на 0,3-1,9%, японский Nikkei 225 — на 1,1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,7%.

Стоимость нефти снижается на 0,7%, до 58,14 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1195 доллара против 1,1215 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос, несмотря на ухудшение внешнего фона, следует из динамики торгов Московской биржи. Повышение рейтинга РФ агентством Fitch оказало поддержку отечественному фондовому рынку, считают эксперты. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,38%, до 2689,93 пункта, индекс РТС — на 0,36%, до 1294,12 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника увеличился на 12 копеек и составил 65,41 рубля, евро — на 25 копеек, до 73,35 рубля, следует из данных Московской биржи.