Вчера фьючерсы Brent ближайшего месяца поставки в основном торговались в диапазоне $58-59/барр. Котировки лишь на короткое время опустились ниже $58/барр. в начале европейской сессии, когда индекс FTSE 100 резко снизился на фоне коррекции в сегменте компаний, ориентированных на азиатский рынок, из-за опасений в связи с протестами в Гонконге. Давление на глобальное восприятие рисков также оказал тот факт, что многие крупные аналитические агентства снижают прогнозы роста американской экономики, предупреждая о возможной рецессии из-за торгового противостояния США и Китая (чем дольше оно продлится, тем хуже будут глобальные перспективы). Теперь аналитики предполагают, что торговый конфликт не разрешится до выборов в США (которые назначены на 3 ноября 2020 года). Этот пессимистичный настрой поддержали прозвучавшие в пятницу комментарии Дональда Трампа о том, что США не готовы к соглашению с Китаем. Американский президент также сказал, что американская администрация "не будет иметь дела с Huawei", но ситуация может измениться, если Вашингтону и Пекину удастся договориться по торговым вопросам. Теперь рынки ждут очередного раунда переговоров между США и Китаем, который должен пройти в сентябре. В пятницу Дональд Трамп заявил, что эти встречи могут состояться, но американская сторона "посмотрит", как будет развиваться ситуация.

Во второй половине дня вчера вышел отчет Управления энергетической информации США (EIA) по производительности бурения. Эта данные оказали умеренное давление на рынок нефти. EIA прогнозирует, что добыча сланцевой нефти в США в сентябре увеличится на 0,085 млн барр./сут по сравнению с августом до 8,77 млн барр./сути. При этом добыча в Пермском бассейне, как ожидается, вырастет на 0,075 млн барр./сут до 4,42 млн барр./сут. Агентство также зафиксировало очередное сокращение числа пробуренных, но не завершенных скважин (на 100 до 8 108 единиц в июле). Такая динамика наблюдается на фоне снижения числа действующих буровых установок в текущем году, т. к. производители теперь уделяют больше внимания росту прибыли, а не наращиванию добычи (требующему значительных вложений в увеличение объемов бурения). Напомним, что на прошлой неделе EIA в своем ежемесячном обзоре прогнозировало добычу в США в 2019 году в среднем на уровне 12,27 млн барр./сут (на 1,28 млн барр./сут выше, чем в минувшем году), а в 2020 году — на уровне 13,26 млн барр./сут (на 0,9 млн барр./сут выше уровня 2019 года). Цена октябрьских фьючерсов Brent зафиксировалась на отметке $58,57/барр., на $0,04/барр. выше итогов предыдущей сессии.

Сегодня утром Народный банк Китая вновь ослабил официальный курс юаня (до 7,0326 за доллар, что стало новым минимумом за 11 лет), что может усилить спрос инвесторов на защитные активы и оказать давление на нефтяные котировки на фоне сохраняющихся опасений валютной войны между США и КНР. Сегодня инвесторы будут следить за индексом потребительских цен в США (выйдет в 15:30 мск) и еженедельным отчетом Американского института нефти (API) по запасам углеводородов. В ночь со вторника на среду Китай опубликует данные по промышленному производству и обороту розничной торговли, Япония — по заказам в машиностроении, Германия — по ВВП. Сегодня днем основной макроэкономической публикацией станут данные по базовой инфляции в США, которая в июне составила 0,3%, повысившись за месяц впервые с января 2018 года (консенсус-прогноз Bloomberg предполагает, что в июле помесячная инфляция была на уровне 0,3%).

Этого оказалось достаточно, чтобы годовой показатель вырос с 2,0% ранее до 2,1% (согласно консенсус-оценке Bloomberg, в июле годовой рост потребительских цен должен составить 2,1%). Отметим, что если базовая инфляция ускорится до 2,3%, это будет соответствовать дефлятору расходов на личное потребление (который ФРС считает предпочтительным ориентиром для оценки инфляции) на целевом уровне 2,0%. В свою очередь, более значительный, чем ожидалось, рост базового ИПЦ окажет давление на фондовый и нефтяной рынки, т. к. у ФРС станет меньше аргументов для активного снижения ставок, которого ждут участники глобальных рынков для поддержания экономического роста США на фоне эскалации торговой войны с Китаем. Мы полагаем, что сегодня во второй половине дня котировки Brent могут опуститься ниже отметки $58/барр. на фоне снижения интереса к рискам. Впрочем, после публикации ночью данных API по запасам (которые, на наш взгляд, окажутся оптимистичными) баррель Brent может подорожать приблизительно на $0,5.