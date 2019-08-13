Рекордный рост золота в последнее время объясняется стечением сразу нескольких обстоятельств. Главная причина – это, естественно, новый виток в торговой войне США и Китая, что грозит замедлением экономического роста в обеих странах, а следовательно, и во всем мире (экономики этих двух сверхдержав настолько гигантские, что в любой точке мира ощущается их существенное колебание). Однако, торговые прения длятся уже довольно долго, и сами по себе они, конечно, не могли бы вызвать стремительное повышение цен на драгоценный металл (если, конечно, не рассматривать самые крайние случаи).

Но тот факт, что в настоящее время торговая война сопровождаются снижением ставок ФРС при относительно стабильным и высоком уровне инфляции, усиливает бычьи настроения на рынке золота. Ведь чем ниже будет реальная ставка (номинальная ставка за вычетом инфляции) в США, тем слабее будет американский доллар, а это в свою очередь вызывает притоки в драгоценный металл как инструмент защиты от девальвации. Из дополнительных факторов отметим неопределенную судьбу Brexit, риски рецессии в Европе и сложную ситуацию на Ближнем Востоке после ареста нескольких танкеров в Ормузском проливе. Таким образом, неудивительно, что золото показывает такую высокую доходность в этом году, ведь в моменте оно привлекает сразу несколько групп инвесторов — которых отпугивает текущая геополитическая напряженность, которые хотят защититься от ослабления доллара и которые не рассчитывают на сохранение высоких темпов роста мировой экономики в будущем.

Говоря о будущем металла, мы видим дальнейший потенциал на горизонте, однако можем охарактеризовать его скорее как увядающий. Ближайшим триггером будет заседание ФРС 18 сентября, где, по ожиданиям, ставка в США будет снижена еще на 0.25 б.п. По большей части, это уже учтено в текущих ценах, но на небольшой рост рассчитывать все же можно: текущая вероятность повышения составляет 70%, что говорит о не абсолютном единодушии инвесторов. Также, по нашим ожиданиям, позитивные подвижки в торговом конфликте стоит ждать только в самом конце 2019 или в начале 2020 года, а значит градус напряженности в этом вопросе, вероятно, не будет падать почти весь 2019 год.

Ну и, естественно, подходит к концу очередной срок (заканчивается 31 октября), выделенный для решения проблемы выхода Великобритании из ЕС. Конечно, нельзя исключать, что срок опять будет увеличен, но, если такое не произойдет и мы все же увидим сценарий «жесткого» Brexit, то драгоценный металл не останется в стороне и обязательно отреагирует ростом.

Суммируя, мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на динамику золота в краткосрочной перспективе, но в случае наличия подобных позиций в портфеле мы бы рекомендовали частично зафиксировать уже заработанную прибыль на текущих уровнях (приблизительно 1/3 всей суммы).