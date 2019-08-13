Индекс Мосбиржи к середине торгов 13 августа снизился на 0,8%. Лучше рынка вновь выглядели акции золотодобывающих компаний Полюс и Polymetall Plc., поддержанные ростом цен на драгметаллы. Привилегированные акции Сургутнефтегаза также вошли в число лидеров под влиянием продолжающейся стабилизации нефтяных котировок, укрепления доллара на валютном рынке, а также недавнего повышения рекомендаций по этим бумагам аналитиков Citi с «держать» до «покупать».

Данные продаж Алросы отразили влияние негативных ценовых трендов на продукцию компании. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении в июле составил $164,6 млн, снизившись на 51% (г/г) и 25% (м/м). Эта статистика, очевидно, негативно отразится на финансовых результатах компании за второй квартал, которые будут представлены 19 августа. Алроса отмечает недостаток доступных кредитных средств в огранке, что, по-видимому, связано с традиционной реакцией данного производственного сегмента на повышение оценки рыночных рисков. Компания переживала заметные спады в финансовых показателей во время кризисов 2008-го и 2014 года. Однако в периоды восстановления ее способность сохранять стоимость для инвесторов реализовывалась в полной мере за счет значительного ускорения роста выручки и повышения маржи рентабельности. С учетом опыта ведения бизнеса компания реализует стратегию price over volume и по-прежнему рассчитывает на улучшение ситуации в среднесрочном периоде на фоне отмеченного в июльском отчете увеличения чистого импорта сырья в Индию и чистого экспорта бриллиантов из этой страны. Повышение спроса на драгметаллы на фоне ожиданий нового раунда монетарного стимулирования в США и еврозоне отражает растущий потенциал спроса и на ключевом рынке Алросы.

Фондовые площадки остаются под давлением новостей об усилении напряженности в торговых отношениях между США и КНР, протестах в Гонконге, а также о рисках, связанных с экономическим сепаратизмом в ЕС. При этом отсутствие новых поводов для продаж с учетом накопленных технических факторов способно привести к ослаблению позиций «медведей».

На вечерних торгах не исключаю повышение котировок российского фондового рынка при сохранении негативной динамики курса рубля к доллару США, что отражает повышенный уровень рисков для сравнительно высокодоходных активов. Цель к закрытию по индексу Мосбиржи: 2665–2700 пунктов, по паре USD/RUB: 65,20–65,95.