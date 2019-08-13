В последние годы на фоне санкций и высоких ставок активность в большинстве сегментов российского рынка капитала была низкой. Корпоративный сектор генерировал стабильно высокие денежные потоки и не испытывал нужды в средствах, предпочитая возвращать слишком дорогой капитал акционерам и кредиторам. Мы полагаем, что на фоне возобновившегося смягчения монетарной политики рынки капитала начнут восстанавливаться и покажут рост в среднесрочной перспективе.

— Российский рынок капитала невелик по глобальным меркам, составляя около 130% ВВП. Если сравнивать с экономиками, находящимися на сходном уровне развития, адекватным размером рынков капитала было бы 150-200% ВВП.

— В последние годы российские рынки капитала сжимались. Одной из причин тому были санкции, затруднившие доступ к глобальным источникам капитала. Не менее важным фактором стал высокий уровень процентных ставок на фоне жесткой монетарной политики ЦБ РФ. При этом корпоративный сектор находился в хорошем финансовом положении, генерируя значительные денежные потоки. В этих условиях компании не нуждались в слишком дорогом капитале и, наоборот, возвращали его инвесторам.

— За последние годы компании значительно снизили объем долга на своих балансах. Объем задолженности упал, по всей видимости, ниже оптимального уровня. Снижение ставок позволит компаниям оптимизировать структуру балансов, снизив долю акционерного капитала и увеличив долю заемных средств.

— В последнее время наметился существенный разворот в политике Банка России. ЦБ возобновил снижение ставок в 2019 году и подготавливает рынок к тому, что экономическая политика станет нейтральной уже в 2020 году. Это позволяет ожидать возобновления кредитной активности и постепенного восстановления рынков капитала.

— Умеренный рост на рынке корпоративных рублевых облигаций ограничен недостатком средств у локальных инвесторов. Рынок евробондов, открытый лишь для немногих крупных экспортеров и для суверенного заемщика продолжает сжиматься. Напротив, рынок ОФЗ продолжит расти, поскольку бюджетное правило в обозримом будущем останется в силе.

— Из-за высокой стоимости акционерного капитала первичное размещение акций непривлекательно для компаний. Более разумный выбор для них — выкуп акций с рынка. В то же время вторичные размещения акций будут продолжаться, и free float российского рынка будет расти.

РУБЛЕВАЯ ЛИКВИДНОСТЬ БУДЕТ РАСТИ НА ФОНЕ ПРИТОКА БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ОКАЗЫВАЯ ДАВЛЕНИЕ НА СТАВКИ

В текущем году рублевая ликвидность сокращалась, т. к. средства, полученные от выросших налоговых поступлений, не поступали в банковский сектор в виде бюджетных расходов и депозитов. В результате сузился отрицательный спред ставок овернайт к ключевой ставке. Недавно Федеральное казначейство увеличило предложение ликвидности через свопы и депозиты, однако ставки OIS по-прежнему отражают довольно узкие спреды. Мы полагаем, что ликвидность продолжит расти, в том числе за счет повышения бюджетных расходов. По нашим оценкам, в ближайшие месяцы приток ликвидности составит 500 млрд руб., что должно увеличить отрицательный спред RUONIA к ключевой ставке в среднем примерно до минус 30 б. п. Кроме того, мы по-прежнему ожидаем, что в сентябре ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 25 б. п. Мы рекомендуем получать трех- и шести месячные ставки OIS, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



