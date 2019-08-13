Компания уже сообщила о росте розничной выручки в 2К19 на 14,8% и сопоставимых продаж — на 5,0% (за счет увеличения размера среднего чека и трафика). Таким образом, консолидированная выручка должна составить около 437,5 млрд руб. Мы ожидаем дальнейшего снижения потерь продукции и повышения логистической эффективности. С учетом этого мы полагаем, что валовая рентабельность достигнет 24,4%, увеличившись с 24,0% годом ранее, при валовой прибыли в 106,8 млрд руб.

Во втором квартале года, как правило, наблюдается сезонное снижение общих, коммерческих и административных расходов на фоне увеличения выручки с уровня первого квартала, тогда как операционные расходы обычно остаются вблизи уровня первого квартала. Принимая это во внимание, мы прогнозируем операционные расходы (за вычетом амортизации) на сумму 91,5 млрд руб. (или 17,2% выручки) и прочий доход — на уровне 3,6 млрд руб. Это значит, что рентабельность по EBITDA составит 7,9% (против 7,5% в 2К18), а EBITDA — 34,5 млрд руб. Поскольку доля активов со сравнительно короткими сроками эксплуатации продолжала расти (в частности, увеличилась доля арендованных площадей), мы ожидаем роста амортизационных расходов до 3,1% выручки (против 2,9% годом ранее). С учетом финансовых расходов и налога на прибыль это даст чистую прибыль на уровне 10,9 млрд руб. при рентабельности 2,5%.

Мы ожидаем положительной реакции на финансовые результаты, поскольку они должны зафиксировать хорошую рентабельность в условиях сохраняющегося слабого спроса. Мы бы также позитивно оценили факт понижения компанией прогноза капиталовложений на 2019 год, т. к. оценка в 90 млрд руб. представляется нам завышенной. Чуть позже в тот же день,15 августа, в 14:00 по Лондону (16:00 по Москве) компания проведет телефонную конференцию, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.