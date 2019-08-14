Вчера большинство мировых фондовых индексов закрылось на положительной территории. В частности, индекс РТС «прибавил в весе» 0,29% (1297).

Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров. Эта новость во второй половине дня оздоровила ситуацию на фондовых площадках. Трамп понимает, что его новые тарифы рикошетом бьют по американским потребителям, поэтому сделал шаг, направленный на ослабление торговой войны. Забавно, что во вчерашнем комментарии я писал о том, что в сентябре Трамп может пойти на уступки и смягчить ранее принятые решения по тарифам, потому что падающий фондовый рынок на фоне предвыборной кампании ему не нужен. Трамп решил действовать не в сентябре, а в августе.

Скажем Трампу спасибо, потому что благодаря его решению индекс РТС закрылся выше поддержки 1280 пунктов. Скажем Трампу спасибо за укрепление рубля и рост цен на нефть!

Первоначальная угроза Трампа для потребительского импорта из Китая заключалась во взимании 25% тарифа. Но когда пришло время это сделать, он снизил тариф до 10% и сейчас еще больше сузил список товаров. И это, несмотря на то, что Китай отказался выполнить свое обещание начать закупать больше сельскохозяйственной продукции США! Это показывает на то, что Трамп часто блефует. На самом деле его позиции в торговой войне не так крепки, как думалось ранее.

По опросу, проведенному компанией Survey USA, если бы выборы президента США проводились на этой неделе, бывший вице-президент Джо Байден получил бы 50% голосов, а Трамп всего лишь 42%. В течение ближайших месяцев Китай может начать эскалацию торговой войны в надежде на то, что Трамп проиграет выборы 2020 года. Что скажут американские избиратели, привыкшие покупать дешевые китайские товары? Кстати, ритейлеры в США закрывают магазины более быстрыми темпами, чем в прошлое десятилетие! Многие вещи Трамп не договаривал. На Китай приходится 20% экспорта сельскохозяйственной продукции США, но сою, пшеницу, кукурузу и хлопок можно покупать и в других странах. За кого будут голосовать фермеры?

После новостей о том, что США откладывают тарифы на некоторые китайские товары до декабря, цены на нефть выросли до самого высокого уровня за последние две недели. Думаю, что с учетом того, что мировой спрос на сырьевые цены ослабевает, нефть слаба. Но я бы не стал сейчас давать прогнозы по нефтяным ценам. Даже краткосрочные… С учетом предстоящего IPO государственной компании SaudiAramco, Саудовская Аравия будет всеми силами поддерживать высокие цены на нефть. Финансовый директор и старший вице-президент по финансовой стратегии и развитию Saudi Aramco Халид Аль Даббах в ходе телефонной конференции для инвесторов заявил, что компания готова к IPO и ждет благоприятной рыночной конъюнктуры. С другой стороны, есть еще ситуация в Гонконге… Если Пекин начнет силой разгонять демонстрантов в Гонконге, выдавливая их из аэропорта, сырьевые цены «поедут» вниз. В данный момент актуальна поддержка $59,5 и сопротивления $62,5 и $66 (Brent).

Азиатские биржи сейчас на плюсовой территории, и индекс MSCI Russia Capped ETF (ERUS) вчера вырос на 0,53%. У индекса РТС до конца недели есть хорошие шансы вырасти до 1327 пунктов (возвратный ход к ранее пробитому вниз декабрьскому повышательному тренду). Вчерашний отскок индекса РТС наверх от 1280 пунктов (минимум дня 1277,68) был на увеличившихся объемах, поэтому играть на пробитие этой поддержки будет трудно.