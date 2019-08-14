Ключевым событием вчерашнего дня стали новости о том, что США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ых пошлин на определенный список китайских товаров. На остальной импорт пошлины вступят в силу с 1 сентября, сообщило Торговое представительство США. Кроме того, китайское министерство коммерции заявило, что США и Китай через две недели планируют вновь провести телефонные переговоры.

Отсрочка коснется импорта мобильных телефонов, персональных компьютеров, мониторов, игровых консолей и др. На этих новостях мировые рынки перешли к резкому росту. Российские индексы отыграли часть дневных потерь, пара USD/RUB также резко откатилась от новых многомесячных минимумов. В США особенно сильно подросли акции китайской компании JD.com (+12,9%), занимающейся интернет-торговлей электроникой. Также уверенно лучше рынка выглядели бумаги Apple (+4,2%).

Американский индекс S&P 500 вырос на 1,5% и вернулся к 2925 п. Ключевым уровнем сопротивления сейчас выступает область 2950-2955 п. С технической точки зрения это рубежи, возврат выше которых вновь будет означать постепенный подъем в сторону исторических максимумов. Пока же этого не произошло, общая картина все еще выглядит не самым оптимистичным образом. Среднесрочная инициатива может остаться на стороне продавцов.

Среди commodities лучшую динамику во вторник показали фьючерсы на нефть Brent. Они выросли на 4,6%, что является максимальным дневным подъемом в 2019 г. Котировки в моменте заскакивали чуть выше $61. Сегодня с утра наблюдается локальный откат, однако прошедший импульс является очень позитивным техническим сигналом. Если сегодня-завтра цена Brent вновь не уйдет ниже $59-59,5, то можно будет рассуждать о завершении нисходящей тенденции последних недель.

А вот цены на золото во вторник показали резкое снижение. После того как стоимость тройской унции в моменте протестировала новый многолетний максимум около $1535, сентимент на рынке поменялся. Новости о смягчении позиции США в отношении Китая спровоцировали резкое бегство из защитного актива. Цена откатилась к $1480-1500. На этом фоне вполне закономерно хуже рынка начали выглядеть акции Полюса (-0,9%) и Полиметалла (-2,5%). Сегодня слабая динамика золотодобытчиков из-за смены рыночных настроений сохранится.

Вчерашняя тенденция мировых рынков вновь показала, насколько сильно настроения участников зациклены на торговых войнах. Степень влияния данного фактора остается крайне высокой. Происходящие события не обходят стороной и российский рынок акций, хотя степень зависимости наших индексов чуть ниже, чем у других фондовых площадок развивающихся стран.

А ведь по сути речь идет о позиции одного человека. И это не нормально для глобальной экономики. Неопределенность в связи с торговыми войнами рождает склонность к уклонению бизнеса и инвесторов от риска, что в свою очередь снижает общую экономическую активность. В моменте эти факторы могут быть незаметными, но на длинной дистанции все это в том или ином виде трансформируется в более слабую макростатистику, относительно ранее заложенных рыночных ожиданий.

Вряд ли вчерашние новости способны вызвать по-настоящему продолжительное ралли на мировых ранках. Скорее всего, реакция будет носить краткосрочный характер, ведь значительная часть товаров осталась в том списке, на который будут наложены пошлины уже в сентябре. Как справедливо заметил Коммерсант, перечень «отсроченных» товаров занимает 22 листа, тогда как списки товаров, на которые пошлины все-таки будут повышены в сентябре, – 122.

Сообщение о вероятном возобновлении конструктивного диалога между США и Китаем по большому счету является эмоциональным драйвером для рынков, спровоцировавшим массовое закрытие коротких позиций. Предыдущий переговорный процесс между двумя странами был очень тяжелым, а главное – безрезультатным, хотя и периодически и сопровождался оптимистичными заявлениями. Поэтому для продолжения устойчивого роста мировых рынков необходимы реальные прорывы в деле решения внешнеторговых проблем.

В плане ожиданий по индексу МосБиржи по-прежнему в базовом сценарии рассчитываю на сохранение преимущественно боковой динамики. Причем шансы на спуск к 2600-2620 п. в среднесрочной перспективе все еще сохраняются.

Среди отдельных бумаг в фаворитах накануне были замечены акции ОГК-2 после публикации неплохого отчета за II квартал. Сегодня результаты по МСФО раскроет Интер РАО – ожидания также положительные.

Среди аутсайдеров продолжают оставаться акции АЛРОСА (-3,17%). Сегодня бумаги рискуют опуститься на новые минимумы за последние 3 года. Краткосрочных драйверов для резкого разворота и восстановления пока нет. Учитывая низкие объемы продаж в предыдущие месяцы, отчетность за II квартал по МСФО (19 августа) вряд ли обрадует инвесторов.

Если бы не вчерашний «торговый» оптимизм, то преодолевшая уровень 65,6 пара USD/RUB далее могла бы плавно продолжить движение к следующей зоне сопротивления 66,5-66,6. Однако новые обстоятельства в моменте поменяли расклад сил и курс закрывался уже ниже 65. При прочих равных в ближайшей перспективе не ожидаю снижения доллара ниже области 64-64,5. После реализации текущего отката далее высоки риски возобновления умеренного подъема курса доллара.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник еще немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,07%, нефть Brent в минусе на 1,04%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия вторника.