Российский рынок акций продолжает идти против мировой динамики. Если в понедельник мы выросли при падении практически всех мировых площадок, то вчера все происходило с точностью до наоборот.

Открывшись в минусе, Индекс Мосбиржи до обеда продолжал падение, и лишь мощный рост американских площадок и нефти привел к тому, что половина дневной просадки была откуплена.

Причиной мирового позитива стало решение США перенести на 15 декабря введение 10% пошлин на китайские товары. Рынок воспринял это не только как потепление отношений и готовность Штатов идти на компромиссы, но и как наличие прогресса в самом ходе переговоров. Возможно, стороны предварительно договорились о каком-то важном моменте и Трамп дал китайцам «пряник», отложив введение пошлин.

На этом фоне американские площадки прибавили вчера около 1,5%, в район 61,5 доллара за баррель уходила нефть. Впрочем, такой рост частично можно объяснить закрытием коротких позиций. Особенно это актуально для нефти, которая последние дни никак не могла закрепиться над отметкой 58,5, что создавало угрозы падения в район 55 долларов за баррель.

Дальнейшая динамика нефти во многом определится сегодняшней статистикой от Минэнерго США по запасам. Вчерашние предварительные данные от Американского института нефти были позитивные: по версии Института, показатель снизился на 3,4 млн баррелей. В общем-то нефть должна стоить дороже, и после снятия вчерашней перекупленности движение в район 64 долларов за баррель выглядело бы логичным. Однако рынок по-прежнему опасается возобновление распродаж нефтяных контрактов со стороны каких-то крупных «медведей».

Сегодня с утра котировки «черного золота» ушли под отметку 61 доллар, около 0,1% теряют американские фьючерсы. Но мы ждем положительного открытия российского рынка акций, который с запозданием попытается отыграть в первой половине дня захлестнувший мир позитив. Однако на мощный рост надеяться не стоит: и США и Китай уже неоднократно заявляли о сильном прогрессе в переговорах, но потом находили новые камни преткновения.

Поэтому во второй половине дня коррекция мировых рынков после вчерашнего взлета более чем вероятна, и наши акции к ней присоединятся.

Во многом росту российского рынка акций вчера мешал рубль, который в середине вторника тестировал на прочность верхнюю границу боковика 65-65,5 руб за доллар, в котором пара доллар-рубль торгуется последние дни. Однако новости из-за океана привели к мощному росту рубля, который закрылся под отметкой 65.

Пока мы не видим поводов для продолжения восходящей динамики российской валюты и ждем его возвращения в привычный всем диапазон.