Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как умеренно позитивный. Индексы РФ могут начать день ростом вследствие преимущественно положительной динамики азиатских площадок, а также изменения локальной тенденции на рынке сырья. Американские площадки вчера выросли в пределах 1.5% — 2.2% после неожиданного сообщения от торгового представителя США о том, что Вашингтон предоставит отсрочку Китаю и не будет вводить дополнительные пошлины с 1 сентября, вместо этого перенося предполагаемую дату введения тарифов на 15 декабря. Объем товаров, попадающих под послабления, не раскрывается, но, вероятно, речь идет обо всех или практически всех категориях. Как позже сообщил Трамп, это сделано для поддержки потребителей в канун Рождества.

Подобные новости могут стать фактором локальной смены тенденции, так как до середины декабря у США и Китая будет достаточно времени, чтобы исключить дальнейшую эскалацию конфликта и предотвратить рост тарифных ограничений. С технической точки зрения по большинству активов вчерашний день способен стать переломным, это касается, в частности, индексов США, золота, нефти, российского рубля. Дополнительным позитивным сигналом стали данные по инфляции США, которая в июле выросла на 1.8% к прошлому году. Именно замедление роста потребительских цен сейчас является одной из основных угроз для экономического роста, за которой пристально наблюдает ФРС, но в июле произошел заметный сдвиг по сравнению с июнем, когда темпы роста составили только 1.6%. В краткосрочной перспективе это также поддерживающий фактор. Однако, на наш взгляд, риски остаются на повестке. США продолжают принимать неожиданные решения, которые увеличивают волатильность рынков, а на достижение торгового соглашения с Китаем было и так много времени, но участники переговоров не могут прийти к компромиссу по основным вопросам, поэтому требуется сохранять осторожность.

Из-за улучшения новостного фона нефть Brent вернулась выше $60 за баррель, но потенциал роста пока ограничен уровнем 61.50. Рубль к доллару сумел закрепиться ниже уровня 65 и также готов продолжить рост, ближайшей целью является 64.50. На аукционе Минфина сегодня вновь будет представлен выпуск на 20 млрд. рублей, как и в прошлые недели. Вероятно, объемы предложения будут увеличены не ранее чем с сентября, пока же подобные события мало влияют на рубль. В лидерах фондовой секции вчера были бумаги ОГК-2, которые отмечались нами в качестве интересных для краткосрочных покупок в начале недели. Сегодня ожидаем отчет Интер РАО за 1П 2019 по МСФО.