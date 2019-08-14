Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2680 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2660 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2690, 2700 п.

После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Наиболее значимым внешним статистическим показателем станут еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.36%) и РТС (+0.29%) завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые часы торгов они достаточно сильно просели. Однако неожиданное улучшение состояния внешнего фона позволило им отыграть свои внутридневные потери. Стимулом для резкого всплеска покупок в российских акциях стало известие о том, что США отложат введение объявленных ранее таможенных импортных пошлин на ряд китайских товаров с 1 сентября на 15 декабря. Это известие стоит трактовать как позитивный посыл в пользу разрешения затянувшегося конфликта между США и Китаем.

Добавим, что указанная новость заметно подбросила вверх и нефтяные котировки. Фьючерсы на нефть сорта Brent вчера легко превысили ближайший значимый ценовой уровень $60 за баррель и закрепились выше указанной отметки. Говорить о состоявшемся в них среднесрочном развороте вверх было бы преждевременно. Однако неплохие шансы на реализацию подобного сценария все же имеются.

Что же касается индексов МосБиржи и РТС, то среднесрочная техническая картина в них по итогам вчерашних торгов осталась нейтральной. Они по-прежнему удерживаются несколько выше своих недельных и двухмесячных минимумов.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние контанго величиной в 5.7 п. или около 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка вновь оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Минувший день оказался небогат на значимые корпоративные новости. Поэтому заметные движения в отдельных бумагах носили технический характер, или же были связаны с событиями предыдущих дней.

Заметно слабее рынка закрылись акции ряда добывающих и экспортирующих предприятий, не относящихся к нефтегазовому сектору: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —1.10%), Алроса (ALRS RM, —3.17%), Северсталь (CHMF RM, —1.61%), ММК (MAGN RM, —2.72%), Polymetal (POLY RM, —2.47%), Мечел-ап (MTLRP RM, +1.21%). Вчерашняя потеря интереса к ним была закономерна. Этому способствовало наметившееся коррекционное укрепление курса рубля и резкое улучшение настроений на нефтяном рынке.

Добавим, что опережающее падение акций Алроса помимо указанных факторов было связано и с корпоративными новостями. По итогам проведенного в США аукциона по продаже алмазов специальных размеров было отмечено некоторое снижение спроса. Ранее алмазодобывающая компания опубликовала полугодовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, которая указала на сокращение выручки на 29%. Чистая прибыль в рублях за тот же период упала на 30%. На этом фоне акции Алроса вплотную приблизились к своему двухлетнему минимуму. С начала текущего года они потеряли в цене около 30%.

Среди наиболее ликвидных акций заметно сильнее рынка закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +0.40%). Их поддержало существенное вечернее укрепление курса рубля. Между тем, еще в первой половине дня они опасно приближались к значимому психологическому и техническому уровню 220 руб. Просадка ниже указанной отметки сформировала бы технический сигнал в пользу закрытия «длинных» позиций и дальнейшей игры на понижение. Сходная техническая картина сформировалась и в бумагах Сбербанк-ап (SBERP RM, —0.07%). Они сумели удержаться выше ближайшего уровня поддержки, расположенного в районе 193 руб.

Заметным событием во втором эшелоне стало сильное внутридневное повышение стоимости бумаг Лензолото-ао (LNZL RM, +13.51%), Лензолото-ап (LNZLP RM, +8.58%). Всплеск покупок в этих акциях состоялся с заметной задержкой по отношению к двухмесячному росту цен на золото. Вместе с тем, вероятность дальнейшего существенного роста стоимости указанных бумаг остается под вопросом с учетом непредсказуемой дивидендной политики эмитента. Компания «Лензолото» владеет рядом активов в золотодобывающей отрасли, но не занимается самостоятельной добычей драгметаллов и иной производственной деятельностью.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное падение стоимости в пределах 0.1% вслед за сильным вчерашним приростом. Аналогичным образом контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.9% после вечернего взлета. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.6%. Японский Nikkei225 прибавил 0.9%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это воздает условия для нейтрального открытия локального рынка акций.