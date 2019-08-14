По итогам торгов 13 августа индекс МосБиржи снизился на 0,36% до 2680,12 п., а РТС вырос на 0,29% до 1297,85 п. Ситуация во второй половине дня резко поменялось. Д. Трамп решил отложить принятие новых пошлин на ряд товаров китайского экспорта до середины декабря, чтобы не нагружать лишними расходами американских потребителей в сезон предрождественских покупок. Новости хватило, чтобы вынести котировки нефти Brent выше $61, а золото обвалить до $1510 за тройскую унцию. На российском рынке также произошли заметные перемены. Лидеры первой половины дня Polymetal и «Полюс» завершили день падением на 2,47% и 0,93% соответственно. Лидерство сохранили бумаги «ОГК-2» (+3,13%) за счёт отчётности, показавшей рост прибыли в по МСФО в I полугодии на 47%. Среди сильных бумаг также оказались «Мосэнерго» (+1,67%), «ТМК» (+1,02%), «Лента» (+0,88%) и Yandex (+0,75%). Хуже прочих завершили день «САФМАР» (-3,68%), «АЛРОСА» (-3,17%), «ММК» (-2,62%) и «Россети» (-2,57%). Активность существенно выросла во второй половине дня, по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил более 45,413 млрд рублей.

В первой половине дня рубль склонялся к ослаблению, но новости из США помогли ему резко усилить свои позиции. Ослабление в моменте доходило до 65,88 рублей за доллар, а укрепление до 64,785 рублей за доллар. Позитив из Вашингтона может обеспечить мощный спрос на ОФЗ в рамках очередных размещений. Сегодня Минфин РФ предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Вполне вероятно, что рубль сможет усилить свои позиции и закрепиться ниже 65 за доллар, так как решение США отложить пошлины говорит о сломе тренда на конфронтацию с Китаем по торговым вопросам. Если стороны всё же договорятся о начале переговоров, то это снимет риски длительного противостояния и подарит рынкам надежду на то, что глобального спада можно будет избежать. Менее жёсткий сценарий торговой войны означает для рубля сохранение спроса на товары отечественного роста, а значит и положительного сальдо торгового и платёжного балансов. К вечеру вторника доллар слабел на 0,73% до 64,93, а евро на 1,1% до 72,54.

Рынок США также позитивно отреагировал на заявление Д. Трампа. Возможно, что побудительным мотивом стало не только желание сделать жест доброй воли к началу переговоров с Китаем. Потребительская инфляция в США ускорилась до 1,8% в июле с 1,6% в июне, а Core CPI ускорился до 2,2% с 2,1%. Это говорит о снижении вероятности действий ФРС, а Д. Трамп, как известно, выступает за более мягкую политику регулятора. Около $152 млрд китайского экспорта будет освобождено от новых тарифов до середины декабря текущего года. В частности, среди позиций присутствуют мобильные телефоны, ноутбуки, игровые консоли, мониторы для компьютеров и др. Позитивная реакция ряда бумаг не заставила себя ждать. Акции Apple подскочили на 4,23%. Американская финансовая пресса также пишет о том, что министр финансов С. Мнучин и торговый представитель США Р. Лайтхэйзер провели переговоры с вице-премьером КНР Ли Хэ по инициативе американской стороны. По итогам дня DJIA вырос на 1,44% до 26279,91 п., а S&P 500 укреплялся на 1,48% до 2926,32 п.

Азиатские рынки начинали торги позитивно, реагируя на отложенные пошлины США. Однако в дальнейшем настроения начали портиться. Промышленное производство в Китае замедлило рост в июле до 4,8% с 6,3% в июне. Рост розничных продаж замедлился до 7,6% с 9,8% в июне. Во всех случаях данные оказались слабее ожиданий. Безработица в КНР выросла до 5,3% с 5,1% в июне. Естественно, что ситуацию не смогла спасти статистика из Японии, где объём машиностроительных заказов вырос на 13,9% за июнь. Народный Банк Китая немного повысил ориентировочный курс юаня до 7,0312 за доллар. Иена ослабла до 106,4 за доллар, что можно считать свидетельством роста аппетитов к риску.

Позитив на рынках оказал недолгое влияние на нефть. Накануне Американский институт нефти сообщил, что на неделе, завершившейся 9 августа, коммерческие запасы нефти выросли на 3,7 млн бар. Запасы бензина увеличились на 3,7 млн бар. а дистиллятов упали на 1,3 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут сокращения запасов нефти на 2,7 млн бар., а также снижения запасов бензина на 0,7 млн бар. и роста запасов дистиллятов на 0,87 млн бар. Впрочем, небольшой откат котировок может быть следствием коррекции после пятипроцентного роста накануне. Некоторые послабления по тарифам на китайский экспорт позволяют рассчитывать на то, что стороны всё же стремятся возобновить полномасштабные переговоры и не затягивать торговый конфликт до следующих выборов в США.

Индекс доллара подрастал на 0,01% до 97,82 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,68% после роста выше 1,7% накануне.

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

— в 11:30 мск – потребительская инфляция в Великобритании;

— в 12:00 мск – промышленное производство и уточнение ВВП еврозоны;

— в 15:30 мск – цены импорта и экспорта в США;

— в 17:30 мск – отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

Пока нельзя уверенно говорить о том, что США и Китай будут цивилизованно решать свои торговые споры. Однако некоторые послабления позиции Д. Трампа говорят о том, что торговая война уже начинает бить по США, в связи с чем былой уверенности в Вашингтоне нет. Соответственно, появляется надежда, что стороны постепенно откажутся от конфронтации, а сам торговый конфликт не будет продлён до вступления в должность нового президента США. Внешний позитив обеспечит рынок акций ростом, а рубль укреплением. Кроме того, позиции рубля может усилить более высокий спрос на ОФЗ. Из корпоративных событий стоит отметить отчёт «Интер РАО» по МСФО.