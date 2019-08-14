Неожиданное решение Д. Трампа отложить введение пошлин на часть китайских товаров вчера оказало поддержку мировым рынкам. Перенос сроков повышения пошлин на 10% с 1 сентября на 15 декабря должно поддержать потребительский спрос во время рождественских продаж в США, поэтому под ограничения не попали мобильные телефоны и ноутбуки, на них соответственно приходилось 82% и 94,5% поставок из Китая в 2018 г., а также другие потребительские товары, одежда и детские игрушки. На товары, которые в импорте занимают менее 75% будет введены пошлины 1 сентября. Также стало известно, что представители США и Китая ведут телефонные переговоры, что повышает шансы на проведение личной встречи в начале сентября, но, впрочем, не обещает скорого разрешения конфликта.

Из вчерашней макроэкономической статистики отметим ускорение в июле потребительской инфляции на 0,3% м/м в США, в годовом выражении инфляция поднялась до 1,8% (1,6% в июне), что несколько снижает вероятность агрессивного понижения ставки Федрезервом на заседании 17-18 сентябре, но эскалация торгового конфликта и замедление мировой экономики все же позволяют рассчитывать на снижение на 25 б.п., судя по фьючерсам на ставку, вероятность подобного исхода сейчас составляет 84,5%.

Сегодня в центре внимания статистика по промышленному производству и розничным продажам в Китае, сигнализирующая об ухудшение экономических условий в июле. Так, промпроизводство после роста на 6,3% г/г в июне замедлилось до 4,8% (минимумы за последние 17 лет), розничные продажи просели до 7,6% г/г (9,8% в предыдущем месяце). Замедление деловой активности в прошлом месяце говорит о том, что после довольно неплохого первого полугодия, несмотря на фискальные стимулы, экономический рост в Китае теперь сталкивается с возобновившимся понижательным давлением. Тем не менее, игнорируя слабую статистику, азиатские площадки торгуются в зеленой зоне, отыгрывая послабления США. В целом, сантимент остается слабым, что помимо торгового противостояния связано с сохраняющейся геополитической напряженностью. На настроения на рынках сегодня в меньшей степени способны повлиять данные по ВВП Германии и Еврозоны за 2кв.

Вчера российский рынок умеренно снижался, но благодаря улучшению внешнего фона и росту нефтяных котировок во второй половине торгов индекс МосБиржи смог отыграть часть потерь. Сегодня рост индекса будет сдерживать переоценка стоимости нефти после активного роста накануне и остающийся смешанным внешний фон. День также не богат на корпоративные события: отчетность представит Интер РАО.

Наиболее вероятным сценарием сегодня видим продолжение проторговки индексом МосБиржи верхней половины диапазона 2650-2700 пунктов, движение к уровню 2700 станет возможным при условии сохранения устойчивого спроса на рисковые активы.