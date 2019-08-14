На глобальные площадки вернулись позитивные настроения, а аппетит инвесторов к рисковым активам вчера заметно вырос на фоне сообщений администрации США о том, введение импортных пошлин на часть китайских товаров откладывается до середины декабря. Напомним, что изначально введение дополнительных 10-процентных пошлины на китайский импорт стоимостью $300 млрд. планировалось уже с 1 сентября, однако администрация Д. Трампа решила перенести это решение на более поздний срок. Данная информация появилась после того, как представители США и Китая провели переговоры по телефону впервые после недавней эскалации торговой войны. На фоне возросших позитивных настроений американский фондовый индекс S&P500 вчера прибавил 1.5% и вернулся к уровням выше 2900. Тем не менее, стоит отметить, что доходности по 10-летним американским казначейским облигациями вчера продолжили снижаться, а спред в доходностях между 10-летними и 2-летними бумагами вплотную приближается к нулевой отметке, что усиливает опасения по поводу вероятной рецессии в США на горизонте полутора лет. Пара EURUSD в моменте торгуется на уровне 1.117. Вчера были опубликованы индексы экономических ожиданий в Еврозоне от ZEW, которые снизились до минимальной с 2011 года отметки. Кроме того, в утренние часы стало известно, что немецкий ВВП снизился на 0.1% кв/кв во втором квартале текущего года. Таким образом, экономическая активность в Еврозоне продолжает ухудшаться, что, в свою очередь, ограничивает возможности восстановления европейской валюты.

Российская валюта накануне оказалась в числе рисковых активов, восстановивших свои позиции на фоне снижения градуса напряженности в торговой войне. Рубль прибавил 0.8% в паре с долларом и 1.2% в паре с евро. Дополнительную поддержку помимо восстановления аппетита к риску рублю оказывал рост цен на нефть более чем на 5%. Деэскалация торговой войны временно снижает давление на рубль, который вчера до появления новостей об отсрочке тарифов заметно слабел в ходе американской торговой сессии на сохраняющихся опасениях приближающейся рецессии. Перенос сроков повышения пошлин дает рублю временную передышку, снижая угрозу резкого ослабления в тренде с прочими рисковыми активами. Вероятность такого развития событий в последние дни нарастала в свете усугубляющихся опасений относительно приближающейся рецессии в США. Отсрочка по тарифам вряд ли станет поводом для устойчивого оптимизма в рубле. Для его возникновения необходима более мягкая риторика от ФРС в ответ на ухудшение экономической конъюнктуры в США.