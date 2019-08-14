Энергетическая компания «Интер РАО» представила финансовый отчет за 1 полугодие 2019 года. Выручка компании увеличилась на 13% г/г до 520,5 млрд руб. отчасти благодаря отдаче от объектов ДПМ-1. При этом чистая прибыль выросла на 25,2% г/г до 47,9 млрд руб.

Несмотря на существенный рост чистой прибыли, инвесторы не проявили оптимизма, поскольку ее увеличение пришлось в основном на 1 квартал, в котором она выросла на 37,8% г/г до 31,2 млрд руб., а во 2 квартале – лишь на 6,4% г/г до 16,7 млрд руб. Улучшение финансовых результатов «Интер РАО» во многом связано с повышением цен на рынке на сутки вперед – на 13,6% г/г в первой ценовой зоне и на 13,3% г/г во второй ценовой зоне. Компания расширила свое присутствие на зарубежных рынках: поставки электроэнергии в Финляндию увеличились на 29,8% г/г, а в Литву – в 2 раза. В структуре выручки трейдинг с зарубежными странами остается самым быстрорастущим – рост на 26,2% г/г до 37,1 млрд руб.

Несмотря на рост финансовых показателей, инвесторы не спешат покупать акции «Интер РАО». В акциях компании есть несколько скрытых драйверов, однако их реализация отложена на неопределенный срок. Компания располагает 113,4 млрд руб. денежных средств на балансе и еще 123,8 млрд руб. в краткосрочных банковских депозитах. Данные средства могли бы быть использованы для повышения дивидендных выплат. Однако компания неоднократно заявляла о том, что не планирует повышать коэффициент дивидендных выплат с текущих 25% чистой прибыли.

Другим возможным вариантом приложения средств могли бы стать крупные сделки M&A, однако и их проведение пока что откладывается. Инвесторы уже долго ждут погашения казначейского пакета акций «Интер РАО», занимающего около 30% акционерного капитала, благодаря чему вырастет прибыль на акцию, повысится вес компании в индексах. Однако и с реализацией этого процесса компания не спешит. Таким образом, акции «Интер РАО» продолжают торговаться с одними из самых привлекательных мультипликаторов в отрасли, дивидендной доходностью ниже среднего по сектору в размере 4% и большим нереализованным потенциалом.