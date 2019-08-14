CBS и Viacom договорились о слиянии, что обещает долгосрочную синергию, но пока инвесторы не убедятся в ней, акции CBS могут быть под давлением.

Компании уже трижды с 2016 года рассматривали возможность объединения. Наконец вчера окончательные условия сделки были объявлены. Слияние будет проведено через обмен акциями, без денег. Viacom, которая в последние годы испытывала сложности, была оценена в $11,8 млрд без премии к текущей цене. Ее акционеры получат акции CBS с коэффициентом 0,59625 от акций Viacom. Таким образом, капитализация объединенной компании составит почти $30 млрд. Укрупнение позволит CBS эффективней конкурировать с гигантами Comcast, Disney, AT&T, а также Netflix.

Слияние может помочь в развитии стриминговой платформы, если контент обеих компаний будет объединен в привлекательное пакетное предложений для клиентов. История качественных и популярных продуктов CBS вроде сериалов «Миллиарды» или «Блудливая Калифорния» открывает потенциал привлечения клиентов. Активы Viacom в виде Paramount, а также популярных кабельных каналов MTV и Nickelodeon могут успешно пополнить видеотеку платформы CBS. Таким образом, мы видим позитивную синергию объединения в долгосрочной перспективе.

Тем не менее неопределенность вокруг реализации описанных планов может в краткосрочной периоде негативно сказываться на акциях. Пока инвесторы не увидят позитивную динамику объединенных показателей и не узнают официальных подробностей относительно планов по развитию, котировки могут оставаться под давлением. Тем не менее мы считаем, что стабильно растущие финансовые показатели, развитие стриминга, а также ожидаемая синергия от слияния с Viacom позволят акциям CBS восстановиться. Наша целевая цена по ним — $60,95.