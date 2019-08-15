По мере того как внешний фон начал ухудшаться, российский рынок акций накануне возобновил нисходящее снижение. В аутсайдерах главным образом были нефтегазовый и финансовый сектора, то есть наиболее ликвидные голубые фишки.

Днем ранее рынкам был дан положительный драйвер в виде переноса части пошлин США в отношении китайских товаров на декабрь, а также анонсирована возможность возобновления торговых переговоров в ближайшей перспективе. На этом фоне был локальный всплеск роста, однако оптимизма покупателей хватило совсем ненадолго. В итоге на мировых фондовых площадках инициатива вновь перешла на сторону продавцов. То есть фундаментальный позитив был очень быстро отыгран, что является кричащим сигналом о слабом состоянии рынка и сохранении рисков дальнейшего снижения.

Американский индекс S&P 500 рухнул почти на 3%, опустившись к 2840 п. Если ранее в качестве ближайшего уровня поддержки мы выделяли район около 2800 п., то в сложившихся условиях оцениваем вероятность пробоя этого рубежа как высокую. Так что следующие целевые зоны потенциального торможения смещаются в сторону 2770-2760 и 2720-2730 п.

Повышенным спросом вновь пользуются защитные активы. Фьючерсы на золото вернулись к $1520, отыграв значительную часть прошедшего накануне падения. Сценарий с достижением области $1560-1580 опять актуален.

Резкое ухудшение сентимента на западных площадках произошло после реализации знакового, но все-таки ожидаемого события: случилась инверсия кривой доходности 2-летних и 10-летних гособлигаций США (Treasuries). Это популярный паттерн, указывающий на крайне высокую вероятность наступления рецессии в США на горизонте 1-2 лет.

Точно такая же инверсия кривой в среду произошла и в гособлигациях Великобритании. В это же время доходность 30-летних бондов США опустилась на новый исторический минимум.

Параллельно на общерыночные настроения оказывает негативное влияние макростатистика. ВВП Германии во II квартале снизился на 0,1%. Крупнейшая экономика Европы сокращается второй раз за год. В III квартале 2018 г. она потеряла 0,2% и чудом избежала технической рецессии после того, как ВВП показал нулевую динамику в IV квартале. Риск наступления рецессии на этот раз весьма высок. Основной негатив наблюдается в компоненте внешней торговли из-за возросшего протекционизма на глобальном уровне. Опубликованные в среду данные по Китаю за июль оказались хуже ожиданий экономистов. Объем промышленного производства вырос на 4,8% в годовом выражении после июньского роста в 6,3%. Динамика стала минимальной за 17 лет.

Цены на нефть в среду вернулись ниже $60, отменив тем самым сценарий разворота нисходящего тренда. Шансы на уверенное восстановление в краткосрочной перспективе снижаются, что может оказать давление и на российский рынок. Вчерашняя статистика по запасам нефти и добыче в США оказалась преимущественно нейтральной. Объем производства остался на уровне 12,3 млн б/с.

Внешний фон не позволил российскому индексу МосБиржи остаться в боковом коридоре консолидации. Начал реализовываться долгожданный сценарий спуска к 2600-2620 п. Обозначенные цели могут быть достигнуты уже на этой неделе.

Среди отдельных бумаг больше всех страдают наиболее ликвидные фишки, что является признаком оттока крупных инвесторов. И это неудивительно, учитывая то, насколько сильно ухудшился общий рыночный сентимент. Вероятно, более устойчивая динамика второго эшелона в ближайшее время сохранится. Учитывая смену настроений инвесторов вполне оправданно проявление осторожности в вопросе агрессивного выкупа наблюдаемых просадок.

Акции российских экспортеров отчасти «спасает» фактор параллельного ослабления рубля. Курс USD/RUB в среду впервые с марта текущего года поднялся выше 66. В качестве ближайшей цели можно выделить область 66,5-66,6.

В такой ситуации стоит вспомнить «защитные» свойства привилегированных акций Сургутнефтегаза. Эти бумаги в сложившихся условиях должны выглядеть лучше рынка, так как с ростом курса доллара увеличивается и потенциальный размер дивидендов по итогам 2019 г. 10% дивидендной доходности может быть при значениях курса USD/RUB выше 66,5.

В среду продолжили показывать весьма слабую динамику бумаги АЛРОСА (-2,8%). На мой взгляд, техническая картина теперь указывает на то, что ближайшая сильная область поддержки находится лишь около 65-67,5 руб.

В обыкновенных акциях Сбербанка после спуска ниже поддержки 219,5-220 руб. открыта дорога вниз в сторону 208-210 руб.

Сегодня ожидается публикация финансовой отчетности за II квартал 2019 г. по МСФО у Мечела и Х5 Retail Group.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в среду еще снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимаются на 0,56%, нефть Brent в минусе на 0,62%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия среды.