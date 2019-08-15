С 11 июля индекс РТС находится на понижательном тренде. Вчера была реальная возможность для того, чтобы этот индекс приостановил падение и стал расти, оттолкнувшись от технической поддержки 1280 пунктов, но «быкам» не повезло. Внешний фон был крайне негативен.

Во-первых, инвесторы боятся кризиса в Азии. Эскалация беспорядков в Гонконге может привести к военному вмешательству Китая. Далее на Китай будут наложены санкции США и произойдет бегство из инвесторов. Естественно, экономика Китая замедлится, и упадет спрос и цены на сырье. В 1999-1998 году на преодоление кризиса потребовалось три года. Если кризис грянет по политическим причинам, то за три года он не рассосется точно. Санкции не так просто снять. В 1989 году после известных событий на площади Тяньаньмэнь были введены санкции против Китая, и они полностью не сняты до сих пор.

Во-вторых, у инвесторов крепнут ожидания мировой рецессии. Вчера на короткое время доходность облигаций 10-летнего казначейства США упала на один базисный пункт ниже доходности 2-летнего казначейства США. Началась перекладка средств в защитные активы. Доходность 30-летних казначейских облигаций США снизилась до 1,97%, цены на золото и на акции золотобывающих компаний выросли.

Неделю назад я написал комментарий «Август для «быков» уже потерян» и продолжаю стоять на этих позициях. Сейчас на рынке сложилась такая ситуация, что инвесторы слабо реагируют на позитивные новости и гиперболизируют негативные. Надежда на лучшее состоит в том, что ФРС на своем очередном заседании скорректирует свою политику в пользу большего либерализма, дав соответствующий комментарий, но очередное заседание ФРС будет только 18 сентября, а сейчас мы тонем и некому подать нам руку и спасти.

Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона сейчас находится вблизи семимесячного минимума, а индекс MSCI Russia Capped (ERUS) закрылся со снижением 3,42%. В связи с этим ожидается слабое открытие рынка. Более слабые, чем ожидалось, экономические данные из Китая слегка придавили нефтяные цены (все это звено одной цепи – ожидание мировой экономической рецессии). Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что запасы нефти за неделю увеличились на 1,6 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения на 2,5 млн баррелей. Как я ранее указывал, в нефтяных контрактах лучше играть на понижением – ситуация находится под контролем «нефтемедведей». Если будут пробиты наверх уровни $62,5 и $66 (Brent), то с игрой на понижение в нефтяных контрактах придется «завязать».