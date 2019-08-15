В среду высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в минусе. Слабые данные по розничной торговле в КНР и промпроизводству в еврозоне напомнили глобальным инвесторам о рисках, связанных с «охлаждением» мировой экономики, и стали поводом к очередному изменению в готовности к принятию риска. В итоге акции АФК Система (AFKS) подешевели на 4.5%, Лукойла (LKOH) – на 3.2%, ВТБ (VTBR) – на 3.0%, корпорации Алроса (ALRS) – на 2.8%, Сбербанка (SBER) и Татнефти (TATN) – на 2.7%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции РусАква (AQUA) подешевели на 5.3%, Куйбышевазота (KAZT) – на 4.4%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 4.3%.

Фондовые индексы США упали в среднем на 3%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в заметном минусе, по азиатским наблюдается некоторая коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов не исключена возможность приостановки снижения по индексу РТС – продажи выглядят избыточными, даже с учетом перспектив ухудшения состояния мировой экономики. Вместе с тем, обстановка на рынках в целом характеризуется повышенным спросом на «защитные» активы, что выразилось, в частности, в уходе доходности по 30-летним казначейским облигациям США ниже уровня 2.0% годовых впервые в истории. Как следствие, продажи на развивающихся рынках могут возобновиться по любому поводу. Множество таких потенциальных поводов содержится в сегодняшнем календаре статистики. Так, в Великобритании выйдут данные по розничной торговле (11:30 мск), а в США – данные промпроизводству и розничной торговле (15:30 мск). Кроме того, крупный оператор сети розничной торговли США Walmart сегодня опубликует отчетность за 2020 финансовый год (14:00 мск). На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка роста по паре доллар-рубль вблизи отметки 66.0, но период повышенной волатильности, по всей вероятности, еще не завершен.