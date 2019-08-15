Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как умеренно негативный. Позитива от переноса сроков введения новых пошлин с сентября на декабрь не хватило участникам рынка для спокойного восстановления «длинных» позиций. Напротив, вчерашний день обернулся очередным падением фондовых индексов – американские площадки потеряли порядка 3%, несколько лучше чувствовали себя европейские рынки. Ранее мы отмечали, что текущая ситуация в мировой экономике не способствует уверенности в продолжении роста рынка акций, поэтому среднесрочные планы большинства управляющих связаны с обеспечением защиты для капитала, а не увеличением рисковых позиций. На этом фоне рост облигаций и золота продолжается.

Опубликованная вчера макростатистика не оставила шансов на продолжение локального роста индексов. Началось все с Китая, рост промышленного производства которого прибавил скромные 4.8%, чего не было даже в период кризиса 2008 года, розничные продажи в стране также оказались заметно хуже ожиданий. Опасения по поводу замедления экономики все чаще находят подтверждение в макроиндикаторах, при этом негативно влияют на ситуацию уже действующие тарифы, поэтому перенос дополнительных пошлин никак не влияет на текущее положение дел.

Европейская экономика также остается довольно слабой, при этом пространства для маневра у ЕЦБ значительно меньше, чем у ФРС, например. В частности, промышленное производство в еврозоне упало на 2.6% в годовом выражении. Поэтому США будет сложнее оказывать словесную поддержку рынку, а ФРС может обеспечить лишь временную поддержку экономике.

Нефть марки Brent потеряла более 3% преимущественно на фоне общих рыночных настроений, но и незначительный рост недельный запасов на 1.6 млн. баррелей повлиял на ситуацию. С технической точки зрения ситуация по сырью более благоприятная, чем по фондовым индексам, однако сохраняется высокий риск продолжения коррекции. Пара доллар/рубль уверенно закрепилась выше ключевого уровня 65.50 и локально способна уйти еще выше. Аукцион Минфина сопровождался сравнительно высоким интересом покупателей, но за счет низких объемов размещения влияния на курс это не оказывает, падение нефти и рост спроса на защитные активы важнее.

Интер РАО представил положительные результаты по итогам 1П 2019. Выручка выросла на 13%, чистая прибыль на 25%, однако акции компании вчера снижались, так как о росте дивидендов, вероятно, можно будет говорить только в 2020 году после принятия новой Стратегии развития компании.