Рост облигаций и золота продолжается
Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как умеренно негативный. Позитива от переноса сроков введения новых пошлин с сентября на декабрь не хватило участникам рынка для спокойного восстановления «длинных» позиций. Напротив, вчерашний день обернулся очередным падением фондовых индексов – американские площадки потеряли порядка 3%, несколько лучше чувствовали себя европейские рынки. Ранее мы отмечали, что текущая ситуация в мировой экономике не способствует уверенности в продолжении роста рынка акций, поэтому среднесрочные планы большинства управляющих связаны с обеспечением защиты для капитала, а не увеличением рисковых позиций. На этом фоне рост облигаций и золота продолжается.
Опубликованная вчера макростатистика не оставила шансов на продолжение локального роста индексов. Началось все с Китая, рост промышленного производства которого прибавил скромные 4.8%, чего не было даже в период кризиса 2008 года, розничные продажи в стране также оказались заметно хуже ожиданий. Опасения по поводу замедления экономики все чаще находят подтверждение в макроиндикаторах, при этом негативно влияют на ситуацию уже действующие тарифы, поэтому перенос дополнительных пошлин никак не влияет на текущее положение дел.
Европейская экономика также остается довольно слабой, при этом пространства для маневра у ЕЦБ значительно меньше, чем у ФРС, например. В частности, промышленное производство в еврозоне упало на 2.6% в годовом выражении. Поэтому США будет сложнее оказывать словесную поддержку рынку, а ФРС может обеспечить лишь временную поддержку экономике.
Нефть марки Brent потеряла более 3% преимущественно на фоне общих рыночных настроений, но и незначительный рост недельный запасов на 1.6 млн. баррелей повлиял на ситуацию. С технической точки зрения ситуация по сырью более благоприятная, чем по фондовым индексам, однако сохраняется высокий риск продолжения коррекции. Пара доллар/рубль уверенно закрепилась выше ключевого уровня 65.50 и локально способна уйти еще выше. Аукцион Минфина сопровождался сравнительно высоким интересом покупателей, но за счет низких объемов размещения влияния на курс это не оказывает, падение нефти и рост спроса на защитные активы важнее.
Интер РАО представил положительные результаты по итогам 1П 2019. Выручка выросла на 13%, чистая прибыль на 25%, однако акции компании вчера снижались, так как о росте дивидендов, вероятно, можно будет говорить только в 2020 году после принятия новой Стратегии развития компании.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190815/830240064.html