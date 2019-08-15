Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.3%, в районе 2630-2645 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2620, 2610 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2650, 2660 п. После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние достаточно волатильной консолидации. Индексы МосБиржи и РТС будут «нащупывать» новые краткосрочные уровни поддержки и сопротивления.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Кроме того, в США будет опубликовано очень большое количество значимых статистических показателей в 15.30 МСК и в 16.15 МСК. Скорее всего, они будут иметь смешанный характер и лишь добавят рынкам волатильности, но не укажут им однозначного направления.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.61%) и РТС (-2.94%) завершили торги с сильным неравномерным падением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они плавно сползли в глубокий минус по мере внутридневного ухудшения внешнего фона и закрылись вблизи минимальных внутридневных значений. Долларовый индекс РТС продемонстрировал опережающую слабость на фоне возобновившегося ослабления курса рубля по отношению к доллару США.

В результате масштабного однодневного спада индексы МосБиржи и РТС просели ниже своих недельных минимумов, которые ранее играли роль значимых поддержек. Среднесрочная техническая картина в них ухудшилась до негативной. Недавняя непродолжительная эйфория на внешних рынках также сошла на нет. Позитивный эффект от объявленной президентом США отсрочки введения импортных таможенных пошлин на ряд китайских товаров продлился не дольше одних суток.

Стоит также отметить очередную смену настроений на нефтяном рынке. После состоявшегося во вторник взлета нефтяные котировки развернулись вниз. Фьючерсы на нефть сорта Brent снова просели ниже ближайшего значимого ценового уровня $60 за баррель. К слову, вчерашняя официальная статистика от Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов носила смешанный характер. Умеренное недельное увеличение запасов сырой нефти на 1.58 млн баррелей состоялось одновременно с более масштабным суммарным сокращением запасов бензина и дистиллятов. И все же, после выхода указанных данных нефтяные фьючерсы обновили свой внутридневной минимум.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.6 п. или около 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек очень слабо выглядели представители финансового сектора: Сбербанк-ао (SBER RM, —2.72%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —2.02%), ВТБ (VTBR RM, —3.01%). Явным негативом для этих бумаг послужило продолжившееся ослабление курса рубля. Добавим, что среднесрочная техническая картина во всех указанных бумагах существенно ухудшилась. Вчера в каждой из них состоялось обновление среднесрочных минимумов.

Акции нефтяной компании Лукойл (LKOH RM, —3.21%), выглядевшие в течение последней недели сильнее рынка, все же просели к ближайшему значимому ценовому уровню 5100 руб. В прочем, техническая картина в них пока выглядит сравнительно благополучной. У биржевых быков еще имеется «в запасе» сильный девятимесячный уровень поддержки, расположенный в районе 5000 руб.

Бумаги «Газпрома» (GAZP RM, —1.21%) не сумели избежать падения вместе с рынком, несмотря на публикацию позитивной полугодовой бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ. Чистая прибыль газового монополиста за отчетный период возросла на 30.6%, до уровня 371.1 млрд руб. Выручка за первое полугодие увеличилась всего лишь на 2.5%. Текущее улучшение финансового результата состоялось за счет улучшения бухгалтерских статей «прочие доходы» и «прочие расходы».

Акции ИнтерРао (IRAO RM, —2.58%) также подверглись активным распродажам, несмотря на публикацию позитивной консолидированной финансовой отчетности электроэнергетической компании по МСФО. Ее выручка за 1 полугодие увеличилась на 13.0%. А чистая прибыль за тот же период возросла на 25.2%, до уровня 47.9 млрд руб.

Вновь заметно лучше рынка торговались акции ряда золотодобывающих компаний: Полюс (PLZL RM, +2.42%), Polymetal (POLY RM, +2.16%), Лензолото-ао (LNZL RM, +7.50%), Лензолото-ап (LNZLP RM, +1.36%). Эти бумаги продолжают пользоваться спросом в связи с сильным ростом стоимости золота, который продолжается уже на протяжении 12 недель.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют значительное коррекционное повышение в пределах 0.4-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.3%. Японский Nikkei225 просел на 1.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать скорее как негативное. Тем не менее, вчерашняя перепроданность локального рынка акций позволяет надеяться на его нейтральное открытие.