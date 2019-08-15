Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают снижение после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились падением трех основных индексов примерно на 3% на фоне усиления беспокойства относительно наступления рецессии как в американской, так и мировой экономике. Индекс S&P500 расположен недалеко от минимума августа 2822 пункта и остается под давлением краткосрочного сопротивления 2960 пунктов. Негативным настроениям способствовали, в частности, слабые данные по экономике КНР и Германии, вызвавшие инверсию кривой доходности двухлетних нот и 10-летних государственных облигаций США.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,5% в рамках коррекции. Трамп накануне вновь обрушился с резкой критикой на ФРС, обвинив центробанк в недостаточно агрессивном снижении процентных ставок. Вряд ли это повлияет на независимые решения ФРС, но обстановка в экономике становится все более тревожной.

Торги в Европе завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 2% на фоне мирового уклонения от риска.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 1,3%. На биржах Китая индексы теряют порядка 0,5-1%. Трамп в своих выступлениях также упомянул действия властей КНР в Гонконге как фактор, который может поспособствовать заключению торгового соглашения.

Нефтяные фьючерсы утром теряют около 0,5% после сильного падения накануне, которое увело котировки ниже важных поддержек 55,20 долл и 60 долл для WTI и Brent соответственно. Волатильность на нефтяном рынке остается крайне высокой. Опубликованные в среду данные Минэнерго США по запасам показали небольшое увеличение запасов “черного золота” при более сильном падении запасов нефтепродуктов и стабильной нефтедобыче, но инвесторы сконцентрировались на негативных данных. На рынке опасаются замедления мировой экономики и, как следствие, более низкого спроса на нефть. Саудовская Аравия ранее на неделе дала понять, что крупнейшие нефтедобывающие страны готовы еще больше ограничить предложение, но на данный момент не объявила ни о каких конкретных действиях.

События дня:

• розничные продажи Великобритании в июле (11.30 мск)

• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

• индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в августе (15.30 мск)

• предварительная оценка производительности труда в США во 2-м кв (15.30 мск)

• розничные продажи США в июле (15.30 мск)

• промышленное производство США в июле (16.15 мск)

• производственные запасы США в июне (17.00 мск)

• финансовые результаты X5 Retail, Мечела по МСФО за 2 кв и первое полугодие 2019 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов среды опустились ниже ключевых краткосрочных поддержек 2640 и 1270 пунктов, что открывает перед ними дорогу в район 2600 и 1240 пунктов соответственно. На рынке подтвердилась краткосрочная и среднесрочная склонность к снижению, которая может прерываться на коррекции вверх.

Рубль при этом потерял более 1% против доллара и евро. Пара доллар/рубль закрепилась чуть выше 66 руб, обновив максимум с марта текущего года. Ближайшим сопротивлением для доллара выступает 66,30 руб. Пара евро/рубль, однако, осталась ниже сопротивления 74 руб, которое все еще сдерживает игроков на повышение.

Утром российские фондовые индексы и рубль останутся под давлением негативных настроений на мировых площадках и могут продолжить снижение. Его темпы, однако, скорее всего, будут умеренными и могут смениться небольшим ростом в случае приостановки продаж на биржах Европы и нефтяных площадках. Игроки на повышение на данный момент явно не находятся в выгодном положении – торговые противоречия могут всерьез поставить вопрос о потенциальной рецессии.