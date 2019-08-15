Рынок акций РФ и рубль мало изменятся после распродаж в среду
Российский рынок акций и рубль откроются с небольшим отклонением от уровня предыдущего закрытия после распродаж в среду. Настроения инвесторов, в целом, негативные, и продажи как на мировых рынках, так и на отечественном могут возобновиться.
ИНДЕКСЫ
"Решение США отложить пошлины на китайский импорт лишь ненадолго разрядило ситуацию на рынке. Статистика из Германии и комментарии относительно возможного наступления рецессии и пузырей на кредитных и долговых рынках вызвали новую волну снижения", — отмечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".
"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать, скорее, как негативное. Тем не менее, вчерашняя перепроданность локального рынка акций позволяет надеяться на его нейтральное открытие", — полагает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".
Аналитик ожидает открытия рынка по индексу Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,3%, в районе 2630-2645.
В четверг в начале торгов не исключена возможность приостановки снижения по индексу РТС — продажи выглядят избыточными, даже с учетом перспектив ухудшения состояния мировой экономики, отмечает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".
"Вместе с тем, обстановка на рынках в целом характеризуется повышенным спросом на "защитные" активы, что выразилось, в частности, в уходе доходности по 30-летним казначейским облигациям США ниже уровня 2% годовых впервые в истории. Как следствие, продажи на развивающихся рынках могут возобновиться по любому поводу", — добавляет он.
ВАЛЮТА
На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка роста по паре доллар-рубль вблизи отметки 66, но период повышенной волатильности, по всей вероятности, еще не завершен, отмечает Старцев из компании "Олма".
Сегодня рубль продолжит находиться под давлением снижения аппетита инвесторов к риску, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".
Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 65,3-66,2 рубля.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Биржи США в четверг закрылись падением основных фондовых индексов на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,51-0,62%.
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно: гонконгский Hang Seng Index растет на 0,15%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,96%, при этом японский Nikkei 225 снизился на — 1,21%, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,83%.
Стоимость нефти снижается на 0,32% — до 59,29 доллара за баррель по марке Brent.
Курс евро к доллару растет на 0,06% — 1,1148 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский фондовый рынок ощутимо снизился в среду вслед за мировыми фондовыми индексами на фоне инверсии кривой доходности долговых госбумаг США — по длинным доходность становится меньше, чем по коротким. Инверсия кривой доходности считается признаком надвигающейся рецессии.
Ускорение падения цен нефти на фоне снижения аппетита к риску поддержало давление на стоимость российских активов, отмечают эксперты.
К закрытию среды индекс Мосбиржи снизился на 1,61%, до 2637,04 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,94%, до 1259,68 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 1,09 рубля — 66,02 рубля, евро — на 1,02 рубля, до 73,56 рубля, следует из данных Московской биржи.
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