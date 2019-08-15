Возрастающие риски скорого наступления глобальной рецессии не позволили сохранить позитивный настрой вторника, оптимизм на мировых фондовых рынках вчера сменился распродажами – все три ключевых американских индекса показали максимальное с октября прошлого года снижение в районе 3%.

Поводом для резкого ухудшения настроений и переоценки перспектив мировой экономики служит слабая макроэкономическая статистика: промышленное производство в Китае в июле показало минимальные темпы роста за последние 17 лет (4,8%), ВВП Германии снизился (-0,1% кв./кв.), сигнализируя об ухудшении состояния ключевой экономики ЕС. Повышенной волатильности способствует замедление мировой инфляции, торговые конфликты и геополитика, что подпитывает опасения наступления скорого кризиса. Повышенным спросом вчера пользовались облигации и золото. Так, доходность UST 10 снизилась до 1,574% (минимумы сентября 2016г.), а 30-летние американские госбонды опустились до рекордно низкого уровня ниже отметки в 2%.

На этом фоне главный бенчмарк состояния кривой UST — cпред между доходностями двухлетних и десятилетних treasures впервые с июня 2007г. перешел в отрицательную зону (-2,1 б.п.). Традиционно инверсия кривой UST считается предвестником циклического спада в экономике, но, как правило, между достижением состояния инверсии и началом рецессии наблюдается лаг в несколько кварталов. Текущее состояние американской экономики можно назвать неплохим, но внешние условия и исчерпание внутренних стимулов роста будут оказывать негативное влияние. Насколько США далеки от скорой рецессии, сегодня может показать статистика по промпроизводству и розничным продажам за июль, это существенным образом повлияет на сантимент на рынках.

Судя по фьючерсам на индекс S&P 500 рынки сегодня попытаются отыграть часть вчерашних потерь, поддержку способны оказать, например, словесные интервенции. В целом же, настроения, скорее умеренно-негативные.

Вчера российский рынок снижался вслед за мировыми площадками. Индекс МосБиржи не удержал отметку в 2650 пунктов, под давлением находились акции финансового и нефтегазового сектора, а также металлурги. В отсутствие внутренних драйверов российский рынок сегодня будет реагировать на изменение внешней конъюнктуры, которая может позволить вернуться индексу МосБиржи в район 2650 пунктов, в противном случае, открывается дорога к движению в 2600 пунктов. Из корпоративных событий отметим публикацию финрезультатов Мечела и X5 Retail Group.