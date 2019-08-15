Фьючерсы на ведущие фондовые индексы Америки коррекционно растут в пределах 0,75% после вчерашнего падения на 3%. Долговой рынок в лице усугубляющейся инверсии кривой доходности отражает замедление глобальной экономики.

Макроэкономическая статистика сегодня – это данные по розничным продажам за июль в Великобритании (11:30) и в Соединённых Штатах (15:30). Также по США станет известен объём промышленного производства и товарно-материальных запасов (16:15).

Четыре эмитента S&P 500 сегодня опубликуют квартальную отчётность. Всё внимание – на лидера американского ритейла Walmart (до открытия рынка) и технологическую компанию NVIDIA (после закрытия).

Недавняя новость о том, что 10% тарифы на 300 млрд долл. китайских товаров (сотовые телефоны, ноутбуки, игровые видеоприставки и обувь) пока введены не будут, должна улучшить прогноз гипермаркета по прибыли, но в отчётном периоде неизменно присутствовали ранее введённые ограничения.

Наиболее репрезентативен пример Walmart, выручка которого составляет львиную долю доходов отрасли. Его акции движутся в одном направлении с общим объёмом розничных продаж в экономике с той лишь оговоркой, что на негатив в американо-китайских переговорах котировки реагируют сразу, а на выручку ритейлеров это действует уже после фактического введения ограничений.

Американские ритейлеры сейчас находятся в тисках тарифной и ценовой войн. С одной стороны, растущая стоимость импортируемых товаров, с другой – жёсткая конкуренция друг с другом и всех с Amazon. Лидер отрасли Walmart в этом смысле выигрывает от масштаба и лучше подхватывает новые тренды вроде онлайн-продаж. И тем не менее, лейтмотив финансовых отчётностей – это сжимающаяся маржа: продавцы предпочитают держать долю рынка, проигрывая в чистой прибыли.

Уже отчитавшийся вчера ритейлер Macy’s отметил рост запасов и трудности с реализацией товаров, а также понизил прогноз по чистой прибыли на акцию. Аналогичная судьба ждёт и другие сети. Крупные продавцы товаров для дома и одежды опубликуют финансовые результаты на следующей неделе, и поскольку часть импортной одежды всё же попадёт под антикитайские тарифы, перспективы у продавцов не лучшие.