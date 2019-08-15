Рынки получили повод говорить о рецессии
«Рецессия уже совсем близко» – такое настроение продемонстрировали рынки рисковых и, что более важно, защитных активов в среду. Ведущие индексы акций США вчера обвалились почти на 3.0%, потянув за собой сырьевые площадки и активы развивающихся рынков. Формальным поводом для распродаж могли стать очередные сообщения чиновников США о ходе переговоров с Китаем, и тонких намеках о больших объемах предстоящей работы и, видимо, отсутствия гарантий быстрого разрешения ситуации. Однако помимо вербальных триггеров, появились статистические предпосылки – экономика Германии вновь повторила динамику 2018 года и показала отрицательные темпы роста во 2 квартале, а промпроизводство в Китае продолжило тренд замедления. В довершение, для котировок нефти (баррель Brent вновь упал до $59) весьма волнительным стал рост запасов сырья в США по итогом прошедшей недели.
В сухом остатке рынки получили повод говорить о надвигающейся рецессии, так как излюбленный опережающий индикатор – наклон кривой Treasuries между 2-х летними и 10-летними бумагами начал тестировать отрицательные значения. Несомненно, индикатор не постулирует экономическую рецессию, однако отражает накопившееся недоверие к накопившейся неопределенности и завышенным ожиданиям роста рынка акций, из чего самопроизвольно может взять начало масштабная коррекция.
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