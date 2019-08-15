На вчерашнем аукционе Минфин разместил весь предложенным объем ОФЗ-26229 (YTM 7,18%), составлявший 20 млрд руб. Как и на других аукционах, проводившихся в последнее время, никакой премии по доходности предоставлено не было, и доходность по цене отсечения составила 7,19% (на уровне вторичного рынка). Спрос снизился до 47 млрд руб. против 59 млрд руб. неделей ранее, так что соотношение спроса и фактического объема размещения опустилось до 2,4x против 3,0x. По сравнению с аукционом прошлой недели на этот раз распределение бумаг среди инвесторов было более равномерным. В общей сложности Минфин удовлетворил 28 заявок. Доля крупнейшей из них составила 13%. Доля неконкурентных заявок снизилась до 29% с 80% на прошлой неделе.

Наклон кривой ОФЗ вчера немного увеличился, и спред на отрезке 2–10 лет расширился, по нашим оценкам, на 3 бп. Середина и дальний отрезок кривой сместились вверх на 1–3 бп на фоне продаж со стороны нерезидентов, вызванных снижением глобального аппетита к риску и ростом давления на валюты развивающихся стран. ОФЗ-26207 (YTM 7,28%) и ОФЗ-26226 (YTM 7,26%) показали отстающую динамику на высоких оборотах (4–4,5 млрд руб.), и их доходности повысились на 5 бп и 3 бп соответственно. В связи с этим интересно отметить, что в обоих выпусках довольно высока доля иностранного участия – около 60% в каждом, по последним данным ЦБ. Общий оборот торгов на МосБирже вчера подскочил до 56 млрд руб., в основном из-за необычно высокого объема торгов (13 млрд руб. в каждом) в ОФЗ-26214 (YTM 6,83%) и ОФЗ-29006. На ближнем отрезке кривой лучше других смотрелись 2–3-летние выпуски, опустившиеся в доходности на 3 бп. Облигации развивающихся стран показывали разнонаправленную динамику: 10-летние выпуски стран Восточной Европы опустились в доходности на 3–16 бп, тогда как в Бразилии, Мексике и ЮАР, напротив, прибавили в доходности 3–7 бп.

Вчера мы опубликовали материал об ОФЗ-ПК нового формата, которые Минфин со следующей недели может начать предлагать на аукционах. В материале представлен наш взгляд на справедливую стоимость нового инструмента и его влияние на кривую ОФЗ-ПД. В краткосрочной перспективе эффект, на наш взгляд, будет незначительным, поскольку до конца года эти флоутеры, вероятно, будут размещаться в небольших объемах. Однако увеличение объема предложения в следующем году может несколько подтолкнуть вверх доходности коротких ОФЗ, и, на наш взгляд, снизить спрос банков на ОФЗ-ПД.