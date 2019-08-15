Восстановление финансовых рынков после появления сообщения Д. Трампа о том, что до конца этого года не будут введены повышенные тарифы на весь импорт из Китая (только на часть), оказалось краткосрочным, вчера индекс S&P упал на 3%. Напомним, что 10%-ная таможенная пошлина с 1 сентября будет введена лишь примерно на половину из изначально предполагавшихся товаров, годовой импорт которых составляет 300 млрд долл. Однако позже появилась информация о том, что Китай не готов идти на уступки, несмотря на проявленный «жест доброй воли» со стороны США. По-видимому, Китай избрал позицию пассивного наблюдателя: «противник сам себя загонит в угол» (перемещение производства из Китая, являющегося сейчас «мировой фабрикой всего», как и повышение пошлин приведет лишь к удорожанию продукции для конечного потребителя, что вызовет падение потребления, и торможению глобальной экономики). Сохраняющиеся разногласия между сторонами (по 7 структурным вопросам) увеличивают вероятность масштабной торговой войны с риском наступления рецессии в США раньше, чем это могло бы произойти, если бы этого не было, а ФРС начала бы цикл смягчения монетарной политики.

Сузившийся спред между 10- и 2-летними UST до нуля и достижение исторического минимума доходности 30-летних UST (<YTM 2%) являются рыночными сигналами, указывающими на высокую вероятность наступления рецессии в США в ближайшее время (через 1-2 года), по крайней мере, исторически неположительный спред был верным сигналом рецессии (однако, по мнению экс-главы ФРС Дж. Йеллен, сейчас на спред влияние оказывают другие факторы). Участники рынка акций в сравнении с рынком UST все еще полны оптимизма (хотя, возможно, они хеджируют риск рецессии не продажей акций, а покупкой UST): текущая просадка индекса S&P от максимума составляет всего 7,7%, в то время как в результате коррекции в октябре-декабре прошлого года он обвалился на 20%, но тогда был меньший набор страхов, чем сейчас. По-видимому, у большинства участников рынка акций есть надежда на то, что Д. Трамп и явная перспектива торговой войны заставят FOMC кардинально смягчить монетарные условия, чего окажется достаточно, чтобы вытянуть индексы акций вверх (хотя у нас есть в этом сомнения).