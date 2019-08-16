Российский рынок акций в четверг попытался развернуться наверх, однако в отсутствие существенного улучшения внешнего фона сделать этого так и не получилось. Общий рыночный сентимент остается преимущественно «медвежьим», отток крупных инвесторов с рынков развивающихся стран сохраняется.

Кроме того, пауза в фазе снижения американского рынка акций может быть кратковременной. Ожиданий резкого разворота, как это было все последние разы после масштабных импульсов снижения, сейчас нет. Наоборот, если ранее в качестве ближайшего уровня поддержки по индексу S&P 500 выделялcя район около 2800 п., то в сложившихся условиях оцениваем вероятность пробоя этого рубежа как высокую (не сегодня, а в ближайшие недели). Так что следующие целевые зоны потенциального торможения смещаются в сторону 2770-2760 и 2720-2730 п.

Вместе с тем продолжается поступательное снижение доходностей облигаций развивающихся стран. Новые исторические минимумы по доходности накануне были установлены по американским 30-летним государственным бондам. В целом же в мире, по данным Bloomberg, объем долгов, торгующихся с отрицательной доходностью, сейчас увеличился более чем до $16 трлн, что является абсолютным рекордом за все историю.

Ситуация на рынке нефти пока также далека от того, чтобы оказывать существенную поддержку российским акциям и курсу рубля. За две сессии был полностью нивелирован резкий импульс роста вторника, так что техническая картина вновь ухудшилась, хотя с утра и наблюдается небольшой отскок. Среднесрочная инициатива остается на стороне продавцов. Нельзя исключать, что любое обострение торговых переговоров между США и КНР способно вызвать еще более глубокую просадку по Brent. В частности, следующие важные рубежи поддержки расположены около $54,5-55. О движении к более низким значениям пока говорить преждевременно. В целом в среднесрочной перспективе текущие уровни цен выглядят заниженными.

Индекс МосБиржи в четверг в моменте все-таки подобрался к целевой области торможения 2600-2620 п. Эти рубежи ранее выделялись в качестве ориентира для всей текущей волны снижения. При отсутствии новых негативных внешних факторов сегодня есть повод для локального отскока наверх. Более того, в случае появления какого-то новостного драйвера (например, с «торгового» фронта), проявится позитивный эффект пятничного закрытия коротких позиций.

Что будет, если распродажа продолжится и индекс МосБиржи опустится ниже 2600 п.? Сегодня с утра для такого сценария нет предпосылок, но если в последующие дни он все-таки реализуется, то цели сразу же сместятся в сторону 2450-2500 п. При этом драйвером такого движения будут наиболее ликвидные фишки типа Газпрома, Лукойла и Сбербанка.

Что касается ситуации с парой USD/RUB, то в четверг котировки успели подняться ровно до тех целей, которые мы обозначали накануне: 66,5-66,6. Около этих отметок девальвационный импульс в рубле приостановился. Завершение торгов проходило уже около уровня 66. Оснований для более существенного ослабления национальной валюты пока не наблюдается, так что покупка доллара при прочих равных сейчас уже не очень интересна.

Но опять же стоит отметить, что дальнейшие перспективы рубля во многом зациклены именно на торговом противостоянии США и КНР. Этот фактор является определяющим для переключения глобальных инвесторов между режимами «Risk On» и «Risk Off». При этом валюты развивающихся стран на данном этапе как раз являются теми инструментами, которые чутко реагируют на этот сентимент. Ведь в целом сейчас сильно выросла обратная корреляция рисковых и защитных активов, оставаться в стороне или идти по своему индивидуальному пути ни у кого не получается.

Среди отдельных корпоративных историй накануне выделялись бумаги X5 Retail Group, выросшие после опубликованного за II квартал отчета на 2,5%. Компания представила сильные финансовые результаты, позитивная динамика отмечается во всех ключевых показателях. Мы сохраняем положительный долгосрочный взгляд на бумаги компании, хотя в моменте их нельзя назвать чрезвычайно дешевыми. Справедливые фундаментальные значения могут быть в районе 2350-2500 руб.

Также в четверг выходили операционный и финансовый отчеты Мечела. Результаты не впечатлили и были негативно восприняты инвесторами. Обыкновенные бумаги просели на 2,7%, а привилегированные сразу на 6% из-за роста ожидания снижения форвардного дивиденда по итогам 2019 г. В сложившейся ситуации у нас очень острожный взгляд на оба типа бумаг. Активного сокращения долгового портфеля компании при благоприятных ценах не наблюдалось, а теперь в условиях глобальных «торговых» рисков при снижении стоимости сырьевых товаров ситуация для компании лишь усложняется.

Лучше рынка выглядят акции Аэрофлота (+1,3%), приблизившиеся к максимумам года. Потенциал для роста в сторону ближайшей зоны сопротивления 116,5-119 руб. все еще сохраняется.

Акции ЛСР в четверг в моменте успели сходить ниже 700 руб. Таким образом, потенциальная дивидендная доходность на горизонте года в этом инструмента поднималась до 11,2%. Все происходящее напоминает период после прошлой дивидендной отсечки в 2018 г. Тогда после закрытия реестра точно так же акции начали выглядеть слабо, а затем несколько месяцев подряд торговались ниже 700 руб., хотя дивидендные ожидания сохранялись на уровне стабильных 78 руб. на бумагу. Сейчас схожая ситуация. Допускаю, что в момент общерыночного спада акции способны проваливаться чуть ниже 700 руб. При этом впоследствии, на мой взгляд, они вновь поднимутся к 800 руб. по мере приближения к отсечке на фоне ожидания снижения рублевых ставок. Этот фактор позитивен для ЛСР сразу с двух сторон. Во-первых, как для стабильной дивидендной истории с высокой доходностью (снижение ставок вызывает переоценку), а во-вторых падение ставок увеличивает спрос на ипотечные продукты.

В условиях общерыночного стресса на российском рынке появляется достаточно много подобных дивидендных историй с потенциальной доходностью выше 10%. То есть из-за коллективного ухудшения сентимента в моменте в этих бумагах формируется по-настоящему избыточная премия по отношению к безрисковым рублевым ставкам (ОФЗ), которые при этом продолжают поступательно снижаться. Периоды коррекций становятся привлекательным моментом для наращивания длинных позиций в таких инструментах. В частности, речь идет об акциях МТС, Детского мира, Юнипро.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимаются на 0,54%, нефть Brent в плюсе на 0,60%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет выше уровня закрытия четверга, в пределах +0,4%.