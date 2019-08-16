Вчерашняя попытка Индекса Мосбиржи прервать падение не удалась, хотя вроде бы и внешний фон был неплохим, и рубль продолжал слабеть. Но по итогам дня российский рынок акций потерял 0,44%.

Настораживает то, что в лидерах снижения среди «голубых фишек» по-прежнему были акции Сбербанка — самой любимой бумаги нерезидентов. Ее распродажа говорит о том, что с российского рынка акций начинается существенный отток денег. От продаж акций «Норильского Никеля» зарубежных инвесторов пока удерживает повышательный тренд на мировом рынке никеля и дорогой палладий.

Однако сегодня продавцы поубавят свой пыл. Внешний фон позитивен: американские фьючерсы растут на полпроцента, выше 59 долларов за баррель пытается закрепиться нефть. Это говорит о том, что рынок откроется ростом в районе 0,3-0,4%, а если внешний фон продолжит улучшаться, то дальнейший подъем будет обеспечен в том числе закрытием коротких позиций спекулянтами накануне выходных.

Действительно, переносить позиции через выходные очень рискованно: любые заявления по переговорному процессу между США и Китаем способны сильно двинуть «легкие» сейчас рынки.

Сегодня с утра продолжается рост никеля и палладия, а, значит, опять прибавит в капитализации «Норильский Никель». Ждем, что лучше рынка будет выглядеть и «Газпром». Не смогла вчера уйти ниже 400 руб «Роснефть», и сегодня ей вполне по силам продолжить отскок на дорожающей нефти.

С черными металлургами пока стоит быть осторожнее: отскок рубля понизит их привлекательность.

Вчера, в районе обеда, пара доллар-рубль достигала спекулятивной цели своего роста – отметки 66,5, откуда пошел откат. Сегодня он вполне может продолжиться на улучшении мировых настроений, хотя доллар пока еще очень силен на мировом валютном рынке. Однако возврат российский валюты в коридор последнего времени 65-65,5 остается под вопросом: негативные ожидания на рынке все еще преобладают.

Нефть еще раз протестировала сильную поддержку 58,5, существенно ниже которой закрепиться пока не удается. Сегодня «черное золото» попробует уйти над отметку 60 долларов за баррель. С фундаментальной точки зрения нефть должна быть намного дороже нынешних 59 долларов и первая цель роста 64 доллара за баррель не кажется завышенной.

Однако общие распродажи в совокупности с возобновлением «медвежьих» атак вполне может увести котировки в район 55 долларов. Впрочем, сегодня мы такой сценарий не рассматриваем.

Однако в ближайшие дни нефть будет торговаться очень волатильно и может дать высокие заработки, если вовремя присоединяться к движению и все позиции сопровождать короткими «стопами».