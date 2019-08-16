Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с существенным повышением около 0.3-0.5%, в районе 2635-2640 п. В качестве ближайших поддержек останутся уровни 2620, 2610 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2650, 2660 п. После позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить коррекционное повышение к ближайшему значимому уровню 2650 п. Этому способствует явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Косвенное влияние на локальный рынок акций также может оказать публикация ряда статистических показателей в США. В 15.30 МСК выйдут июльские данные по изменению количества закладок новых домов и выданных разрешений на строительство. А в 17.00 МСК станет известно предварительное августовское значение индекса потребительского доверия от Мичиганского университета.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.43%) и РТС (-0.76%) завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они открылись нейтрально. Но во второй половине дня на локальном рынке акций все же возобладал пессимизм. По-видимому, это было связано с негативной динамикой нефтяных котировок. Свою негативную роль сыграли и технические факторы. После вчерашнего обновления среднесрочных минимумов в индексах МосБиржи и РТС, в них сформировалась негативная техническая картина.

Добавим, что вчерашний день оказался перенасыщен важной макроэкономической статистикой из США. Как и ожидалось, это добавило рынкам волатильности, но не указало им четкого направления для направленного движения. В России вышли статистические данные, которые указали на рост промышленного производства в июле 2019 года на 2.8%. С начала года этот показатель увеличился на 2.6%. Впрочем, участники локальных торгов привычно проигнорировали данные о состоянии отечественной экономики. Исторически сложилось так, что иностранная статистика оказывает существенно большее влияние на российский фондовый рынок.

Сегодня утром состояние внешнего фона заметно улучшилось. Это создает условия для формирования более или менее масштабного технического отскока индексов МосБиржи и РТС от свежих минимумов.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние контанго величиной в 5.1 п. или около 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек вновь заметно слабее рынка выглядели представители финансового сектора: Сбербанк-ао (SBER RM, —1.16%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —1.33%), ВТБ (VTBR RM, —0.97%). Они продолжают находиться под давлением в связи с продолжающейся тенденцией к ослаблению курса рубля.

Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, —2.69%), Мечел-ап (MTLRP RM, —6.01%) обновили свои трехлетние минимумы на фоне публикации квартальных и полугодовых производственных и финансовых результатов эмитента. Наиболее тревожным показателем стало падение относящейся к акционерам прибыли на 88% по итогам 2 квартала в сравнении с 1 кварталом 2019 года. Это в основном связано с переоценкой валютной задолженности «Мечела» в условиях среднесрочного ослабления курса рубля. Вместе с тем, относящаяся к акционерам полугодовая прибыль возросла на 172% в сравнении с 1 полугодием 2018 года. Среди позитивных моментов стоит отметить увеличение добычи угля во 2 квартале на 31% по сравнению с 1 кварталом 2019 года. Однако продажи угольной продукции пока отстают от возросшей добычи.

Во втором эшелоне заметной просадкой также выделились бумаги Лензолото-ао (LNZL RM, —8.42%), Лензолото-ап (LNZLP RM, —9.14%). Ранее мы говорили о том, всплеск покупок в этих низколиквидных акциях может оказаться непродолжительным. Дивидендные выплаты по ним очень нестабильны год от года.

К слову, низколиквидные акции еще одной золотодобывающей компании все еще не отреагировали на сильный среднесрочный взлет стоимости желтого металла. Бумаги Селигдар-ао (SELG RM, —0.63%), Селигдар-ап (SELGP RM, —2.30%) продолжают находиться в состоянии среднесрочной консолидации. Однако попытка присоединиться к возможному спекулятивному росту в них выглядит достаточно рискованным шагом.

Бумаги FIVE-гдр (FIVE RM, +2.56%) отыграли вчерашнюю публикацию сильной квартальной финансовой отчетности эмитента по МСБУ. Чистая прибыль ритейлера возросла на 55.5% по итогам 2 квартала и на 59.3% по итогам 1 полугодия. Выручка торговой сети увеличилась на 14.3% по итогам квартала и на 14.9% по итогам полугодия. Стоит признать, что в текущих рыночных условиях это является очень хорошим результатом.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют достаточно сильное повышение в пределах 0.5-0.7%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.7%. Японский Nikkei225 подрос на 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным приростом.