В июле профицит федерального бюджета увеличился до 3,5% ВВП благодаря продолжающемуся росту ненефтегазовых доходов. По данным Министерства финансов РФ, в июле 2019 г. профицит федерального бюджета составил 332 млрд руб., или 3,5% ВВП. При этом оценка профицита бюджета в январе-июне текущего года была повышена до 1,70 трлн руб. (3,3% ВВП) по сравнению с 1,56 трлн руб. (3,1% ВВП), о которых сообщалось ранее. По состоянию на 1 августа объем Фонда национального благосостояния был равен 7,87 трлн руб. против 4,04 трлн руб. на 1 января 2019 г. Основной причиной увеличения средств фонда в январе–июле стало зачисление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за 2018 г.

Доходы федерального бюджета в июле 2019 г. составили 1,92 трлн руб., или 9,5% годового плана, а расходы – 1,59 трлн руб., или 8,7% от запланированной на год суммы. Таким образом, по итогам января– июля федеральный бюджет исполнен по доходам на 56,9%, а по расходам – только на 51,6%. Доля нефтегазовых доходов бюджета в июле упала до 34,4% с 41,7% в июне, а доля ненефтегазовых – выросла до 65,6% с 58,3% месяцем ранее. В январе–июле 2019 г. рост расходов федерального бюджета на здравоохранение составил 36,8% год к году, на образование – 11,2%, на социальную политику – 4,3%, на национальную экономику – 3,4%. При этом заметно увеличились расходы на общегосударственные вопросы. В то же время расходы на обслуживание госдолга сократились на 15,7% год к году, на национальную оборону – на 2,6%, а на межбюджетные трансферты – на 1%.

Бюджет останется в отличной форме, несмотря на разрастание торговых войн. В июле средняя цена нефти Brent повысилась до 4 060 руб./барр. по сравнению с 4 040 руб./барр. месяцем ранее. Тем не менее месяц к месяцу нефтегазовые доходы снизились на 5,8%, что, по всей видимости, стало следствием некоторого уменьшения объемов экспорта сырья из-за относительно недавнего загрязнения нефти на ряде направлений. По сравнению с предыдущим месяцем, в июле рост ненефтегазовых доходов бюджета составил 14,2% и был обеспечен преимущественно за счет увеличения поступлений от налога на прибыль организаций, внутренних акцизов, а также НДС на ввозимые товары. Год к году налог на прибыль, внутренний НДС и НДС на ввозимые товары остаются основными источниками роста доходов бюджета.

Поскольку цена нефти Brent в настоящее время остается намного выше 3 770 руб./барр., которые, согласно нашим расчетам, обеспечивают баланс бюджета в текущем году, мы ожидаем, что в обозримой перспективе бюджет продолжит оставаться в отличной форме. Однако недавнее резкое усиление торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем приведет к дальнейшему замедлению мировой экономики, что в среднесрочной перспективе негативно отразится на ценах топливно-энергетических товаров, а также на темпах роста российской экономики. Однако в настоящее время мы подтверждаем прогноз доходов федерального бюджета на уровне 20,12 трлн руб. в текущем году. При этом мы ожидаем, что профицит бюджета по итогам года окажется равным 1,83 трлн руб., или 1,6% ВВП.