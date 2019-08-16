Результаты Х5 Retail Group за 2к19 по МСФО значительно превзошли наши ожидания и консенсус-прогнозы: EBITDA и чистая прибыль по стандартам IAS17 оказались выше на 6% и почти на 18% соответственно. Наибольшее расхождение пришлось на валовую рентабельность, которая опередила наш прогноз почти на 60 бп и способствовала росту всех остальных статей прибыли. Следует отметить, что увеличение валовой рентабельности было обусловлено сокращением товарных потерь и повышением эффективности логистических операций. Это может быть инвестировано в цены во 2п19, что должно подстегнуть рост X5 Retail Group, поскольку достигнутый уровень рентабельности за 1п19 позволяет компании более широко использовать промо-акции. Рентабельность EBITDA во 2к19 составила 8,3% по сравнению с 7,5% во 2к18, а по итогам 1п19 показатель достиг 7,7%. Наш прогноз по рентабельности EBITDA на 2019 г. остается на уровне 7,5%. Динамика денежного потока была также сильной: операционный денежный поток достиг 32 млрд руб., что в 2,5 раза выше показателя годичной давности. Компания направила на капиталовложения 18 млрд руб., что позволило ей снизить долговую нагрузку: по состоянию на 30 июня значение коэффициента чистый долг/EBITDA равнялось 1,6x. На наш взгляд, у компании есть возможность увеличить дивидендные выплаты в будущем году. Наша прогнозная цена на 12 месяцев равна 38 долл., что подразумевает ожидаемую полную доходность 25%. По бумагам X5 подтверждаем рекомендацию Покупать.

Отличные финансовые результаты за 2к19. X5 Retail Group представила более сильные, чем ожидалось, результаты – не только по рентабельности, но и по денежному потоку. Как мы полагаем, это обусловлено, прежде всего, усовершенствованиями технологий розничной торговли, направленными на сокращение товарных потерь и повышение эффективности логистики, что позитивно сказалось на показателях всех основных форматов. У Пятерочки рентабельность EBITDA достигла 8,5% в 1п19 против 7,6% в 1п18, у Перекрестка аналогичный показатель вырос до 7,0% по сравнению с 6,3%. Динамика денежного потока была также сильной: операционный денежный поток почти вдвое превысил капиталовложения. На наш взгляд, у компании есть возможности для дальнейшего увеличения дивидендов. Капиталовложения в 1п19 составили 35 млрд руб., что меньше половины годового плана, равного 80–90 млрд руб.

Сильные операционные показатели за 2к19. Выручка выросла на 14,4% г/г против 15,3% г/г в 1к19, сопоставимые продажи увеличились на 5,0% г/г (как и в 1к19), показатели роста среднего чека и трафика во всех форматах существенно не изменились. Пятерочка и Перекресток продолжают показывать хорошую динамику среднего чека и трафика, а трафик в гипермаркетах (наиболее сложный формат) остается отрицательным. За отчетный период был открыт 481 магазин в чистом выражении, из которых 468 – в формате Пятерочка. Таким образом, за 1п19 чистые открытия превысили 800, исходя из чего компания вполне может выполнить наш прогноз и свой план по новым магазинам на весь 2019 г., равный 2 тыс.

Оценка. При текущих котировках ГДР X5 по коэффициентам EV/EBITDA и P/E оценены на уровнях 5,8x и 13,4x, вполовину дешевле сопоставимых компаний из развивающихся стран, хотя потенциал роста у X5 значительно больше.

Итоги телеконференции. Как полагает руководство, рентабельность EBITDA во 2п19 останется на уровне годичной давности, что соответствует нашему прогнозу на весь год. Окончательные новые концепции Перекрестка и Пятерочки планируется представить 23 октября в ходе встречи с инвесторами и аналитиками в Лондоне. Компания отметила возможность увеличения дивидендов, и, учитывая высокую доходность свободного денежного потока, потенциально может выплатить акционерам всю чистую прибыль (против 87% за предыдущий период), что подразумевает дивидендную доходность не менее 7%.

В июле–августе розничная выручка X5 выросла на 13,6% г/г, сопоставимые продажи увеличились на 4,1%.