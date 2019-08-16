АЛРОСА (ALRS: RX; ВЫШЕ РЫНКА) в понедельник, 19 августа, представит финансовые результаты за 2К19 по МСФО. Исходя из помесячных данных по объемам продаж, мы ожидаем существенного снижения выручки и EBITDA, которое в сочетании с ростом запасов на фоне снижения объемов продаж приведет к сильному снижению СДП. Дивиденды за 1П19 сопоставимы с дивидендами за 2П18, отражая дивидендную доходность примерно 5% (на полугодовой основе). Мы ожидаем, что результаты АЛРОСЫ будут соответствовать мировым аналогам отрасли. De Beers недавно сообщила о снижении выручки и EBITDA соответственно на 17% г/г и 27%, а также сокращении производственного прогноза до 31 млн карат в ответ на ослабление рыночной конъюнктуры.

Мы ожидаем, что выручка за 2К19 снизится на 26% г/г до 53,6 млрд руб. Мы ожидаем, что EBITDA достигнет 23,5 млрд руб., а рентабельность почти не изменится. Чистая прибыль, по нашим расчетам, составит 13,3 млрд руб. Учитывая создание запасов в размере 1,4 млн карат и расходы в области капиталовложений, мы ожидаем, что СДП составит всего 2-2,5 млрд руб.

АЛРОСА известна на рынке тем, что направляет 100% своего СДП акционерам. Таким образом, по нашим расчетам, коэффициент дивидендных выплат за 1П19 составит 28,4 млрд руб., что предполагает 3,86 руб. на акцию при дивидендной доходности 5,3% на полугодовой основе.