Мы провели пересмотр финансовой модели Газпром нефти на основе последних отчетностей и корпоративных событий, и несмотря на взлет капитализации компании во II квартале, мы видим потенциал дальнейшего роста акций. Мы повысили оценку справедливой стоимости акций с 450 руб. до 526 руб., подтвердив рекомендацию «Покупать». Мы считаем акции Газпром нефти одними из наиболее привлекательных бумаг в секторе, чей потенциал сдерживается низкой ликвидностью и негативными внешними факторами.

Рост на корпоративных новостях в 2019 г.

В I квартале 2019 г. акции Газпром нефти находились в боковике, и их динамика ничем не отличалась от среднеотраслевого тренда, отражая безыдейное отношение инвесторов к нефтегазовому сектору из-за торговой войны США и Китая. Со II квартала бумаги начали уверенно расти после сообщения компании о планах улучшить дивидендную политику. С начала года акции Газпром нефти прибавили 21%, что является третьим результатом в российском нефтегазовом секторе, уступая акциям Газпрома (YTD +44%) и привилегированным акциям Татнефти (YTD +22%).

Скромный прогноз роста EBITDA на 2019 г.

В 2019 г. мы ожидаем роста EBITDA на 3% г/г до 649 млрд руб., исходя из прогноза средней цены на нефть в $70 за баррель и курса рубля 64 руб./$., что несильно отличается от их средних значений за 2018 г. Основными позитивными драйверами, как и ранее, останутся крупные добывающие проекты: Новый Порт, Приразломное и Мессояха, рост добычи на которых в 2018 г. превысил 20%. Эти проекты еще не вышли на пик добычи, поэтому в среднесрочной перспективе будут катализаторами роста финансовых показателей в основном благодаря облегченному налоговому режиму.

Главными негативными факторами мы видим ухудшение конъюнктуры на мировом рынке нефти из-за торговой войны США и Китая, и также заморозку цен и прочие элементы ручного управления на внутреннем рынке нефтепродуктов (треть выручки компании приходится на продажу нефтепродуктов внутри страны).

Рост добычи несмотря на ОПЕК+

С момента вступления в силу соглашения о заморозке добычи нефти между ОПЕК и Россией в январе 2017 г. компании удавалось наращивать добычу, и текущий год не станет исключением: Газпром нефть планирует увеличить добычу нефти на 2%, а всего углеводородов — на 3%. Компания останавливает в первую очередь низкорентабельные скважины старого фонда, тогда как рост добычи на новых месторождениях не прекращается. Благодаря этому в 2018 г. удельные затраты на добычу снизились на 2% г/г, что является хорошей динамикой по сектору (Лукойл —2%, Татнефть +2%, Роснефть +6%).

Низкая долговая нагрузка

В I полугодии 2019 г. Газпром нефть существенно снизила и без того невысокую долговую нагрузку: на конец июня чистый долг составлял 409 млрд руб. по сравнению с 528 млрд руб. на начало года. Соотношение «Чистый долг/EBITDA», по нашим расчетам, снизилось с 0,73 до 0,51.

FCF закрепился в зеленой зоне

По словам менеджмента, объем инвестпрограммы в среднесрочной перспективе составит 360-400 млрд руб., что находится на уровне последних лет. Благодаря тому, что активная инвестиционная фаза пройдена, и проекты начали генерировать доход, свободный денежный поток Газпром нефти уверенно закрепился в положительной зоне. Финансовая устойчивость и генерация стабильно высокого денежного потока создали хорошие предпосылки для выплат щедрых дивидендов.

Изменение дивидендной политики

За последние 12 месяцев Газпром нефть дважды повышала норму дивидендных выплат. Исторически компания направляла на дивиденды 25-28% консолидированной чистой прибыли, и по итогам 9 месяцев и полного 2018 г. норма была повышена до 35%. Уже в июне 2019 г. менеджмент компании сообщил, что в 2019 г. что норма дивидендных выплат может быть увеличена с 35% до 50% от чистой прибыли по МСФО. Мы считаем, что с учетом 30% роста чистой прибыли в I полугодии 2019 г. и ожидаемых изменений дивидендной политики, акции Газпром нефти займут ведущие позиции по дивидендной доходности в секторе в 2019 г., и уступят лишь привилегированным акциям Татнефти, конкурируя за второе место с ее обыкновенными акциями.

Второе важное изменение дивидендной политики Газпром нефти может коснуться промежуточных дивидендов. Исторически компания выплачивала промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев. Менеджмент компании сообщил, что рассматривает возможность сокращения этого периода до 6 месяцев. Если это произойдет уже в текущем году, то, по нашим расчетам, дивиденды за I полугодие 2019 г. составят 23 руб. на акцию, что соответствует полугодовой дивидендной доходности на уровне 5,5%, исходя из текущих котировок. По итогам полного 2019 г. мы ожидаем от компании выплат в размере 43 руб. на акцию, что соответствует доходности 10,1%.

Не исключаем роста free float

Низкая ликвидность акций по-прежнему является фактором, сдерживающим потенциал роста капитализации Газпром нефти. Компания неоднократно говорила, что вопрос ликвидности находится в компетенции ее основного акционера — Газпрома. В последние 2 месяца газовый гигант стал генератором корпоративных новостей и слухов (изменение дивидендной политики, слухи о смене руководства, продажа квазиказначейских акций), что вывело акции Газпрома в лидеры сектора по росту курсовой стоимости после более чем семилетнего застоя. На наш взгляд, эта ситуация говорит о преобразованиях в концерне и об ожидании рынком больших перемен, поэтому мы не исключаем, что вопрос ликвидности акций Газпром нефти может быть поднят на повестке ее главного акционера.