Китай может принять ответные меры на решение США ввести новые пошлины. Вчера утром Китай сообщил, что, несмотря на отсрочку введения пошлин со стороны США, будет вынужден принять ответные меры на эскалацию конфликта. Хотя о каких-либо конкретных мерах не сообщалось, эта новость все же оказала давление на рынки. Что касается переговоров, то президент США Дональд Трамп подтвердил, что пока никаких изменений относительно запланированных на сентябрь переговоров нет, и также уже в ближайшее время планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином. Хотя Трамп и заявил, что вряд ли торговая война будет долгой, никаких сигналов о новых договоренностях уже давно нет, но сам факт того, что страны начали активнее переговариваться, можно назвать позитивным.

Потребление в США уверенно растет, но промышленное производство вновь разочаровывает. Вышедшая вчера статистика по розничным продажам вновь оказалась неожиданно сильной. Хотя рынок второй месяц подряд прогнозировал замедление до 0,3% месяц к месяцу, рост в июле составил 0,7% (статистика за предыдущий месяц была пересмотрена вниз с 0,4% до 0,3%). Такие данные говорят о сохраняющемся сильном росте потребления, и текущие темпы роста даже выше, чем в прошлом году. Правда, такие данные теперь не означают, что шансы на снижение ставки ФРС стали меньше, поскольку ключевой повод для смягчения политики сейчас – это замедление именно мировой экономики. К тому же данные по промышленному производству в США продолжили разочаровывать. Так, в июле наблюдалось снижение на 0,2% месяц к месяцу против ожидавшегося роста на 0,1%, но с учетом пересмотра вверх данных за июнь (с 0% до 0,2%) статистика за июль оказалась лишь немного хуже прогнозов. При этом год к году рост замедлился уже до 0,5% – это минимум с начала 2017 г. Реакция долгового рынка на эти данные почти отсутствовала, но вечером доходность UST10 вновь начала падать и обновила очередной минимум (1,50%), но затем начала расти и утром поднялась до 1,56%. Курс евро к доллару снижался третий день подряд и вчера достиг 1,111, приблизившись к локальному минимуму. Цены на нефть вчера упали до 58 долл./барр., но сегодня утром уже почти восстановились до 58,9 долл./барр. Сегодня в США выйдут данные по рынку недвижимости и будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК.

Российские суверенные евробонды росли в цене второй день подряд. Основным драйвером по-прежнему было снижение доходности UST10 – к завершению торгов она опустилась на 5 б.п. до 1,53%. Российские бумаги продолжили игнорировать падение цен на нефть (они опустились до 58 долл./барр.) и вновь демонстрировали динамику лучше аналогов, что, возможно, стало отложенной реакцией на повышение рейтинга РФ агентством Fitch до «BBB». Российским евробондам удалось практически полностью отыграть снижение доходности UST10, котировки выросли на 0,1–0,6 п.п., а доходности вдоль кривой снизились на 4–5 б.п. В то же время большинство еврооблигаций стран ЕМ вчера днем в цене почти не изменились, и только бумаги Индонезии и Казахстана также подорожали. Хотя за последнюю неделю российские евробонды опережают евробонды ЕМ (доходности российских бумаг упали в среднем на 16 б.п., тогда как доходности евробондов ЕМ в среднем снизились всего на 6 б.п.), это лишь сократило отставание российских выпусков в предыдущие недели. За последний же месяц динамика евробондов РФ и других ЕМ выглядит практически одинаково – доходности снизились на 30 б.п.