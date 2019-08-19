Российский рынок акций в пятницу закрылся с 0,4-процентным минусом на отличном внешнем фоне: американские индексы по итогам дня выросли на 1,2-1,4%. Такую аномально слабую динамику отечественных бумаг мы связывает с выводом денег с рынка акций и отработкой технических факторов: Индекс Мосбиржи не дошел до зоны сильной поддержки 2600-2610 лишь 5 пунктов.

Сегодня на рынке начнется отскок – мы просто не сможем в очередной раз игнорировать внешний позитив. С утра американские фьючерсы растут на 0,5-0,6%, свыше процента прибавляет нефть, торгуясь над отметкой 59 долларов за баррель. В хорошем плюсе и азиатские рынки.

Поводом для утреннего оптимизма стало очередное заявление Дональда Трампа о том, что торговые переговоры с Китаем успешно продвигаются. Однако прыгать от восторга и бросаться покупать все подряд не стоит — Трамп слишком изменчив и вполне вновь может отправить рынки в нокдаун. Вообще в последнее время все фондовые площадки мира вошли в период высокой турбулентности, когда рынком правят спекулянты, пытаясь заработать на любом новостном поводе.

Сегодня на отскок интересен прежде всего Сбербанк, который еще в пятницу показывал признаки роста.

Растущая нефть поддержит «нефтянку», где обращаем внимание на «Роснефть», которая так и не решилась пробивать отметку 400 руб и, скорее всего, продолжит откат от нее вверх. «Лукойл» закрылся прямо на уровне 5000 руб. И здесь мы также ждем хорошего роста. Давно не росла и фишка этого года – акции «Газпрома».

«Норникель» большую часть прошлой недели держался лучше рынка, и лишь в пятницу сдался. Сегодня бумага может оказаться хуже рынка из-за дешевеющего никеля и укрепления рубля.

Что касается российской валюты, которая в паре с долларом завершила неделю около сопротивления 66,5, то внешний фон говорит о том, что сегодня рубль отыграет часть потерь. Вполне возможно, что по итогам дня рубль сможет закрепиться под отметкой 66. Однако о возвращении в канал 65-65,5 руб за доллар, где торги проходили первую часть августа, говорить пока рано. В частности, этому будет мешать сильный доллар, который не реагирует на слова Трампа о прогрессе в переговорах с китайцами. Так, пара евро-доллар по-прежнему торгуется под отметкой 1,11.

Судьба нефти определится на американских торгах. Если мы в очередной раз не увидим выхода на рынок «медведей», то цены на нефть вполне могут закрепиться выше 60 долларов за баррель, в том числе на закрытии «шортов». Следующей целью движения станет район 64 долларов.