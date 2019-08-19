Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным повышением около 0.3-0.5%, в районе 2625-2630 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2620, 2610 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2640, 2650 п.

После позитивного открытия индекс МосБиржи может реализовать назревший коррекционный отскок в район 2630-2640 п. Этому способствует явное утреннее улучшение состояния внешнего фона.

Выхода значимых макроэкономических показателей в США сегодня не запланировано. Что же касается европейской статистики, то она традиционно не является значимой для локального рынка акций. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.40%) и РТС (-0.83%) вновь завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Утреннее улучшение внешнего фона позволило локальному рынку акций открыться с заметным приростом. Однако попытки игры на повышение довольно быстро сошли на нет. Российские биржевые быки прекратили покупки вопреки позитивной динамике ключевых фондовых индексов в Европе и в США. Отчасти этому способствовал послеобеденный спад оптимизма на нефтяном рынке.

К слову, фьючерсы на нефть сорта Brent продолжают торговаться ниже ближайшего значимого ценового уровня $60 за баррель, что стоит трактовать как умеренно неблагоприятный фактор. Известие о том, что члены нефтяного картеля ОПЕК сократили добычу нефти в июле на 145% от уровня, установленного международным соглашением об ограничении добычи в формате ОПЕК+, не сумело переломить указанную ситуацию.

Возвращаясь к состоянию индексов МосБиржи и РТС, стоит отметить, что в конце прошлой недели в них продолжилось развитие шестинедельного нисходящего тренда. Таким образом, в указанных индексах сохраняется негативная среднесрочная техническая картина. Вместе с тем, они накопили весомый потенциал для краткосрочного отскока вверх от уровней пятничного закрытия.

К завершению пятничной вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние контанго величиной в 2.7 п. или около 0.2% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим падением среди голубых фишек выделились бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —1.82%). Они развернулись вниз после очередной неудачной попытки преодоления ближайшего значимого сопротивления, расположенного в районе 15000 руб. В первой половине августа эти акции достигли указанного уровня вслед за сильным среднесрочным ростом стоимости фьючерсов на никель.

Акции Полюс (PLZL RM, —1.71%) отступили от своего многолетнего максимума, несмотря на то, что цены на желтый металл продолжают удерживаться в границах сравнительно высокого диапазона $1500-$1550. За три последних месяца акции золотодобывающей компании выросли в цене почти на 50%.

В бумагах Мечел-ао (MTLR RM, —4.73%), Мечел-ап (MTLRP RM, —4.23%) продолжились распродажи после недавней публикации квартальных и полугодовых производственных и финансовых результатов эмитента. Самым тревожным сигналом стало падение относящейся к акционерам прибыли по МСФО на 88% по итогам 2 квартала в сравнении с 1 кварталом 2019 года. Причиной столь существенного ухудшения указанного показателя стала переоценка валютной задолженности «Мечела». В настоящее время металлургическая компания ведет переговоры о переносе погашения основного долга с 2020-2022 годов на более поздние периоды. Уже сейчас понятно, что для покрытия имеющихся обязательств в указанный срок текущего денежного потока будет недостаточно.

Акции ТМК (TRMK RM, +3.90%) существенно выросли в цене против падающего рынка на фоне выхода квартальной отчетности эмитента по МСФО. Наиболее значимым финансовым показателем стало увеличение прибыли группы ТМК за первые 6 месяцев текущего года до $105 млн против $27.65 годом ранее. Несмотря на сильный однодневный прирост, акции ТМК пока сумели лишь продемонстрировать сравнительно скромный технический отскок от своего пятимесячного минимума.

Заметно лучше рынка также закрылись бумаги Алроса (ALRS RM, +0.70%), Новатэк (NVTK RM, +0.99%), М.Видео (MVID RM, +1.70%), Yandex clA (YNDX RM, +1.21%), Распадская (RASP RM, +1.90%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют достаточно сильное повышение порядка 0.5-0.7%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.4%. Японский Nikkei225 подрос на 0.8%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным повышением.