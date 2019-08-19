Российский рынок акций и рубль подрастут в начале дня на улучшении внешнего фона. Восстановление спроса на глобальном фондовом рынке поддержит отечественный рынок акций.

ИНДЕКСЫ

В понедельник в начале торгов возможен "отскок" вверх по индексу РТС под влиянием внешнего фона — улучшение наметилось после благоприятного комментария президента США Дональда Трампа в отношении диалога с Китаем, что способствовало смягчению опасений инвесторов, связанных с "торговыми войнами", и некоторому восстановлению спроса на рынках акций в целом, отмечает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает рост рынка в пределах 1% по индексу Мосбиржи. С его точки зрения, индикатор будет колебаться в диапазоне 2620-2660 пунктов.

"В отсутствие сильных внутренних идей спрос остается сегментированным, ключевые фишки не демонстрируют рост. Однако сегодня все же рассчитываем на восстановление утраченных позиций, индекс Мосбиржи способен вернуться в верхнюю половину диапазона 2600-2650 пунктов", — говорит Роман Антонов из Промсвязьбанка. При ухудшении же внешней конъюнктуры не исключаем тест нижней границы, добавил он.

ВАЛЮТА

На валютном рынке в начале торгов возможно снижение к уровню 66 по паре доллар-рубль, но закрепление ниже этого уровня пока выглядит маловероятным — динамика индекса доллара указывает на сохранение спроса на доллар со стороны глобальных инвесторов, отмечает Старцев.

"Сегодня не исключаем кратковременного отскока в паре рубль-доллар: на нефтяном рынке не произошло потрясений, а ситуация на внешних фондовых площадках улучшилась", — говорит Ващенко.

В понедельник российская валюта будет находиться под влиянием ситуации на рынке нефти, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 65,95 — 66,85 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы в пятницу выросли на 1,2-1,7% на ослаблении внешнеторговых опасений.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,65-0,77%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона растут: гонконгский Hang Seng Index растет на 2,07%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 1,71%, японский Nikkei 225 вырос на 0,71%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,88%.

Стоимость нефти растет на 1,31% — до 59,41 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,02% — 1,1091 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился по основным индексам, несмотря на улучшение внешнего фона.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,4% — до 2615,2 пункта, индекс РТС — на 0,83%, до 1239,81 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 46 копеек — до 66,52 рубля, евро — на 36 копеек, до 73,76 рубля, следует из данных Московской биржи.