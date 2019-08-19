Техническая картина на российском рынке складывается негативной
Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается позитивный. Цены на нефть продолжают рост после повышения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок оптимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом трех основных индексов на 1,2-1,7% во главе с высокотехнологичным сектором, который толкали наверх позитивные квартальные результаты Nvidia. Индикатор S&P500 остановил повышение недалеко от сопротивления 2900 пунктов. Покупки в конце недели наблюдались во многом в рамках технической коррекции, а также надежд на осуществление стимулирующих экономику мер как в США, так и за рубежом.
Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,7%, продолжая коррекционное повышение.
Торги в Европе в пятницу завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 1,4%.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1%. На биржах Китая индексы прибавляют порядка 1,5-3%. Инвесторы воспрянули духом после новостей о реформе процентных ставок Народного банка Китая, которая в итоге должна привести к снижению стоимости заимствований в стране.
Нефтяные фьючерсы утром прибавляют чуть более 1% после повышения в конце прошлой недели. Котировки WTI остаются выше 55 долл, а Brent находятся чуть ниже 60 долл, получая поддержку от увеличения аппетита к риску и надежд на стимулирование мировой экономики крупнейшими центробанками. Кроме того, на выходных дронами было атаковано месторождение в Саудовской Аравии. Еженедельные данные Baker Hughes при этом показали рост числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 6 единиц, до 770 единиц. Показатель увеличился впервые за семь недель.
Основные события недели: продажи домов на первичном и вторичном рынке США, предварительные индексы деловой активности в секторе промышленности и услуг стран Европы и США, протоколы заседания ФРС и ЕЦБ, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Квартальные отчетности BHP Group, Home Depot, Lowe's, Target, Sinopec. На рынке РФ финансовые результаты за 2-й кв по МСФО представят ГМК "Норильский никель", Магнит, МТС, Роснефть, Черкизово, Распадская. Советы директоров ГМК "Норильский никель", Роснефти и Черкизово дадут рекомендации по дивидендам.
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов пятницы опустились ниже средних полос Боллинджера недельных графиков (2655 и 1300 пунктов), что указывает на опасность развития среднесрочного снижения к 2500 и 1200 пунктам соответственно. Техническая картина на российском рынке складывается негативной, но у “быков” появятся шансы отыграть важные сопротивления, что улучшило бы краткосрочные перспективы.
Рубль при этом ослаб против доллара и евро, оставаясь в районе многомесячных минимумов, достигнутых ранее на неделе по отношению к обеим валютам. Пара доллар/рубль завершила сессию у сопротивления 66,50 руб. Ближайшей поддержкой для доллара выступает уровень 66 руб. Пара евро/рубль пока не может прорваться выше сопротивления 74 руб и периодически возвращается к поддержке 73 руб.
Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от увеличения мировой склонности к риску и, вероятнее всего, выйдут в плюс. В конце прошлой недели рынок РФ, однако, сдержанно отреагировал на позитив из-за рубежа, чего нельзя исключать и в понедельник. Российские индексы остаются под давлением, а в ближайшие дни инвесторы обратят внимание на квартальные отчетности и рекомендации по дивидендам ряда компаний.
В США основным событием станет выступление главы ФРС на симпозиуме центральных банкиров в Джексон-Хоуле в пятницу. Зарубежные инвесторы в целом на неделе могут сосредоточиться на ожиданиях проведения дополнительных стимулирующих мер, что должно благоприятно сказаться на настроениях.
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