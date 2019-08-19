МТС 20 августа планирует опубликовать результаты за 2К19.

Мы ожидаем, что рост выручки составит 6% за счет продолжающегося роста спроса на передачу данных и консолидации МТС Банка. По нашим оценкам, выручка достигнет 121.6 млрд руб. Ожидается, что рост OIBDA составит около 3% г/г до 55.3 млрд руб., несмотря на НДС и отмену внутреннего роуминга (ожидается, что OIBDA маржа превысит 45%).

Мы полагаем, что основное внимание будет уделено комментариям относительно возможного делистинга акций МТС с американской фондовой биржи, а также любым обновленным прогнозам на 2019.