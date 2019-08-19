Прогноз результатов МТС за II квартал по МСФО: рост выручки составит 6% г/г
МТС 20 августа планирует опубликовать результаты за 2К19.
Мы ожидаем, что рост выручки составит 6% за счет продолжающегося роста спроса на передачу данных и консолидации МТС Банка. По нашим оценкам, выручка достигнет 121.6 млрд руб. Ожидается, что рост OIBDA составит около 3% г/г до 55.3 млрд руб., несмотря на НДС и отмену внутреннего роуминга (ожидается, что OIBDA маржа превысит 45%).
Мы полагаем, что основное внимание будет уделено комментариям относительно возможного делистинга акций МТС с американской фондовой биржи, а также любым обновленным прогнозам на 2019.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190819/830248966.html