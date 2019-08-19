Последнюю неделю денежный рынок провел в спокойном режиме. Банк России значительно – до 2,39 трлн руб. – увеличил лимит на аукционе недельных депозитов, однако несмотря на это, однодневные ставки продолжили торговаться на достаточно низком уровне. За первую неделю периода усреднения банки аккумулировали значительный запас свободной ликвидности, благодаря чему спрос на нее заметно снизился. Консолидированный бюджет на прошлой неделе абсорбировал ликвидность из системы, однако привлечение средств у Федерального казначейства помогло сгладить негативный эффект.

В результате перечисления в бюджет страховых взносов и акцизов остатки средств банков на корсчетах в ЦБ по состоянию на утро пятницы сократились до 2,34 трлн руб. (-133 млрд руб.). На этом фоне однодневные ставки немного выросли, но все равно остались в среднем на 20 бп ниже ключевой ставки Банка России. Значительный спрос наблюдался на рынке в первой половине дня, но к концу сессии в основном сошел на нет. Объем торгов в сегменте однодневного валютного свопа восстановился до приличных 11,2 млрд долл., из которых примерно 8 млрд долл. пришлось на первую половину сессии. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа составила 7,07% (+7 бп), закрытие произошло на отметке 6,74%. Средняя ставка по однодневным кредитам поднялась на 4 бп, до 7,05%.

Мы полагаем, что на этой неделе уровень ликвидности в системе останется комфортным. Одним из факторов поддержки для нее должно стать сезонное сокращение наличных денег в обращении; также, вероятно, можно ожидать поступления ликвидности из бюджета. За счет этого однодневные ставки, на наш взгляд продолжат торговаться в диапазоне 7,0–7,05%. Главным риском с точки зрения уровня ликвидности является депозитный аукцион Банка России. Учитывая, что уплата НДС и НДПИ предстоит только в следующий понедельник, банки вполне могут решить увеличить размещение средств на депозитах в ЦБ, в связи с чем большое значение будет иметь то, какой лимит установит регулятор.

В других сегментах ставки в пятницу снижались. 3-месячная ставка MosPrime опустилась до 7,61% (-2 бп), что привело и к снижению ставок FRA и процентных свопов (на 2–3 бп). Короткие ставки NDF выросли на 2–3 бп, однако остальные участки кривой NDF сместились немного вниз. Кривая кросс-валютных свопов опустилась на 3–4 бп.