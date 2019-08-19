На текущей неделе нефть продолжит торговаться в русле остальных рисковых активов
Нефтяные котировки уверенно растут в начале недели, оставаясь при этом ниже отметки $60/bbl.
Поддержку ценам на нефть оказывает оптимизм участников рынка, который в пятницу был поддержан позитивными новостями с фронта торговой войны между США и Китаем.
Кроме того, на прошедших выходных стало известно об атаках беспилотников на несколько объектов нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, что вернуло в поле зрение участников рынка напряженную геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке и оказало поддержку ценам на нефть в утренние часы понедельника.
На текущей неделе нефтяные контракты продолжат торговаться в русле остальных рисковых активов, динамика которых будет определяться новостями по американо-китайским торговым переговорам, а также возможными комментариями представителей ФРС в отношении дальнейшей монетарной политики в США на экономическом симпозиуме, который пройдет в конце недели.
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