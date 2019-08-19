Текущие настроения рынков восстанавливаются после заявлений США о готовности к диалогу с Китаем, а также ожиданий фискальных стимулов в Германии. Однако снижение глобального индекса PMI до уровня 2012 г., слабые данных по динамике ВВП Германии за 2К19 и замедление роста промпроизводства США и Китая говорят о том, что у нынешнего восстановления рынков зыбкая почва. При этом оправданность опасений рецессии в США действительно пока под вопросом, учитывая что наклон кривой UST (инверсия которой наблюдалась на прошлой неделе) может быть искажен ростом баланса ФРС за последние 10 лет и изменением временной стоимости денег из-за демографии.

Российский валютный рынок был в числе лидеров падения на прошлой неделе, вероятно на фоне конвертации дивидендов в валюту. На прошлой неделе ЛУКОЙЛ и МТС должны были завершить выплату дивидендов на общую сумму 156 млрд руб., из которых, по нашим оценкам, до $0.7 млрд причитается нерезидентам. При этом позитивным моментом является то, что дивидендный сезон в РФ подошёл к концу.

Ключевые темы недели. Торговая неопределенность и обеспокоенность по поводу глобального роста по-прежнему останутся ключевыми темами. Статистика США по продаже домов на вторичном (вт) и первичном (пт) рынке, скорее всего, будет сильной на фоне высокого индекса уверенности потребителей, роста заработной платы и снижения ставок по ипотечным кредитам. ФРС будет также в центре внимания: протокол ее июльского заседания (ср), вероятно, раскроет сценарии действий регулятора в случае усиления внешних рисков, а выступления Дж. Пауэлла и других представителей ФРС на ежегодном симпозиуме (чт-сб) в Джексон-Хоул прольют свет на степень их обеспокоенности текущей рыночной ситуацией.

В Европе будут опубликованы данные по инфляции за июль (пн), которые, как ожидается, останутся слабыми, а также данные индексов PMI и потребительской уверенности за август (чт), которые, вероятно, укажут на слабость экономики региона и подтвердят необходимость введения ЕЦБ мер по стимулированию экономического роста.

Центром международных встреч на высоком уровне станет Франция. В начале недели запланирована встреча В. Путина и Э. Макрона (пн), где будет обсуждаться ряд глобальных вопросов, а в конце недели начнется трехдневный саммит G-7 (сб), ключевыми темами которого будут глобализация, торговая политика, борьба с неравенством и предотвращение угроз безопасности, сохранение климата, а также цифровизация.

Ключевым макро-событием в РФ станет публикация статистики по розничной торговле и заработным платам (пн), которые, вероятно, останутся на июньских уровнях и не укажут на какие-либо признаки ухудшения экономической активности. Рост промышленности оказался ниже наших ожиданий, однако детальный анализ его компонентов указывает на то, что заглавная цифра (+2,8% г/г) могла оказаться под временным давлением отдельных статей, тогда как активность 2/3 обрабатывающих секторов, в том числе связанных со строительством, выросла на фоне ускорения роста бюджетных расходов с 2% г/г в 1П19 до 17% г/г в июле. На предстоящем заседании ЦБ 6 сентября аргумент «слабости спроса» вряд ли будет актуален. Более важным аргументов в пользу снижения ставки будет замедляющаяся инфляция (на данный момент +4,6% г/г, есть потенциал замедления), однако окончательное решение будет приниматься и с оглядкой на возросшую волатильность рынков.