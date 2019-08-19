TCS (TCS LI: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $23,4/ГДР) завтра представит финансовые результаты за 2К19 по МСФО.

Мы ожидаем рост прибыли на 25% г/г при сильном ROE на уровне 60,6%. Банк ускорил рост кредитования в 2К19 в сравнении с 1К19, хотя рост чистого процентного дохода, скорее всего, будет нейтрализован повышением отчислений в резервы и операционных расходов. О подобных трендах банк уже сообщал рынку (менеджмент не изменил свой годовой прогноз по чистой прибыли, тогда как ожидает ускорения роста кредитования), поэтому для рынка отчетность не должна стать сюрпризом. Акции банка торгуются по коэффициенту P/BV на уровне 2,6x, а по коэффициенту P/E 2019П – на уровне 6,9x, что предполагает дисконт 14-33% к средним мультипликаторам за последние два года.

По нашему прогнозу, чистый процентный доход составит 20,8 млрд руб. (+46% г/г; +15% к/к) на фоне сильного роста кредитного портфеля на 71% г/г. В то же время, рост кредитов сместился в сторону менее доходных кредитов наличными и залоговых кредитов, что вызвало снижение ЧПМ на 0,9 п. п. г/г, по нашей оценке.

По нашему прогнозу, комиссионный доход продемонстрирует весьма слабый рост на 17% г/г до 4,5 млрд руб., так как промоакции, связанные с проектами в области “lifestyle banking”, вероятно, продолжились в 2К19.

Отчисления в резервы составят 6,4 млрд руб. (+107% г/г; +33% к/к), что предполагает стоимость риска на уровне 8,4% (+1,9 п. п. г/г; +1п.п. к/к), так как ускорение роста кредитов в 2К19, вероятно, потребовало больших отчислений в резервы на начальном этапе. Мы ожидаем, что операционные расходы за 2К19 составят 12,2 млрд руб. (+42% г/г), что соответствует коэффициенту “расходы/доходы” на уровне 43,2% (-1 п. п. г/г) на фоне, главным образом, найма новых сотрудников и привлечения клиентов. В итоге чистая прибыль составит 7,5 млрд руб. в 2К19 (+25% г/г при ROAE на уровне 60,6%).