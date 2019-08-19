Норильский никель (MNOD: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $28,7 за акцию) во вторник представит финансовые результаты за 1П19.

Мы ожидаем, что результаты будут сильными на фоне увеличения объемов производства металлов платиновой группы и роста цен на палладий. В 1П19 средние цены на палладий выросли на 40% г/г, достигнув максимума 1К19 в $1 599/унцию. На металлы платиновой группы приходится примерно 40% продаж компании, включая объемы, предоставляемые ЦБ. Мы ожидаем, что этот фактор поможет нейтрализовать снижение цен на другие металлы – цены на никель, медь и платину снизились в среднем на 11% г/г в 1П19. Исходя из нашей оценки EBITDA, мы ожидаем, что 60% компания направит на дивиденды, что, в свою очередь, приведет к доходности более 5%.

Основные итоги мы приводим ниже:

— По нашему прогнозу, выручка превысит $6 млрд.

— Мы ожидаем, что EBITDA вырастет на 10% г/г до $3,4 млрд благодаря объемам реализации металлов платиновой группы. Учитывая объемы незавершенного производства, накопленные на конец 2018 г. и ослабление рубля в сравнении с 1П18, мы ожидаем, что рентабельность EBITDA вырастет на 2,2 п. п.

— Мы ожидаем существенного увеличения чистой прибыли до $2,1 млрд.

— При капиталовложениях на уровне примерно $700 млн и умеренном увеличении оборотного капитала СДП, по нашему расчету, составит сильные $ 2 млрд.

— Если компания направит 60% EBITDA за 1П19 акционерам, дивидендная доходность в этом случае, по нашим расчетам, составит 5,7%.